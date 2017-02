¡Muy pronto llega “Divina, está en tu corazón”!

Una historia de amor y amistad está llegando a la pantalla de La Tele con la promesa de cautivarnos.

Divina (Laura Esquivel) es una joven que se ha criado prácticamente en la calle. Vive en una casa de un barrio muy carenciado junto a otros chicos también abandonados a quienes ha prometido cuidar frente a una realidad que se presenta muy adversa. Divina y sus compañeros de ruta han conformado una gran familia; pero ahora, ese vínculo nacido al calor de la necesidad corre peligro de romperse…

Una asistente social intentará llevar a los chicos a un orfanato. No importarán los ruegos desesperados de Divina por evitarlo: la ley no entiende de afectos ni de amor incondicional; y no hace excepciones. Ante la posibilidad de perder lo que más ama, Divina no tendrá opción: esconderá a los chicos con el fin de mantenerse unidos.

Mientras se ocupa de esta afanosa tarea, la joven se cruzará “azarosamente” con Irene, una mujer millonaria que está a punto de ser embestida por un camión. Sin embargo, nada será como parece…

La señora adinerada no es otra que la abuela de Divina, quien -luego de una serie de averiguaciones- ha dado con el paradero de su nieta perdida y montará la escena con el solo hecho de acercarse a ella y darle la vida que tanto se merece.

Luego de “ser salvada”, Irene buscará convencer a Divina que vuelva al hogar del que fue arrancada. Pero la joven no está dispuesta a dejar a sus amigos de lado. Así, la abuela buscará por todos los medios recuperar a su nieta, aunque eso implique rescatar también a sus “hermanos de la vida”.

¡Muy pronto podrás disfrutar de esta historia en la pantalla de La Tele!