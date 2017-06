Molto Giusti, la marca que busca redefinir lo sexy en el hombre

Una marca que busca dar un toque único con sus estampados en cada prenda de indumentaria masculina.

Molto Giusti es una marca de diseño de autor para hombres contemporáneos que surge en 2009 de la mano de Flavio Giusti.

Su consigna es redefinir lo sexy en un contexto de pacatería e ingenuidad y contribuir así con la nueva masculinidad del hombre uruguayo.

“Para cada colección me inspiro en la flora y fauna autóctona. También me interesa mezclarla con las leyendas charrúas”, contó a En Boga Flavio Giusti, diseñador de la marca.

La motivación detrás de Molto Giusti comenzó cuando, en 2007, el diseñador quiso comprarse un traje de baño tipo sunga. “Veía en internet marcas de otros países y siempre tenían las sungas coloridas”, dijo Giusti, quien comparó las ofertas del exterior con el mercado uruguayo que tenía colores más apagados.

En 2009 fue entonces que el diseñador se aventuró a crear una primera colección de 33 sungas con estampados diferentes. “Eso hizo que la gente, cuando las vio y entendió que no eran repetidas, las comprara todas en menos de un mes”, recordó Flavio Giusti.

Lo imposible fue un impulsor de Molto Giusti, que propone hacer algo diferente. Flavio Giusti elige diseñar sus propias estampas, algo que considera ser su diferencial. “Son únicas e irrepetibles”, comentó Giusti.

El género en la vestimenta juega un rol particular en Molto Giusti: “me genera sentimientos encontrados cuando viene una chica y me pregunta si son shorts de hombre o mujer”, confiesa el diseñador a En Boga. “La ropa para mí no tiene género: es un pedazo de tela inanimado que no puede decirme si lo puedo usar o no”, agregó Flavio Giusti, quien considera que el hombre debe educarse para demoler prejuicios y limitaciones.

Actualmente, Molto Giusti ofrece colecciones de shorts, chupines, babuchas y pijamas estampados. También se ofrecen remerones de talle único hechos de neopreno, una tela “maravillosa”, según opina Giusti, gracias a su flexibilidad y cuerpo.

