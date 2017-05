Moos Día y Noche, la nueva propuesta de Tres Cruces

En esta edición de Moos el principal objetivo es mostrar un look para el día y otro para la noche, conteniendo la misma prenda principal. Una consigna que desafía la imaginación y creatividad de jóvenes diseñadores.

“Es una nueva instancia de Moos con el objetivo de mostrar las prendas de los diferentes locales en otro formato, puestos en maniquíes con looks de día y de noche en el mall”, dijo Pablo Cusnir, gerente de marketing de Tres Cruces.

Cinco expertas y referentes en moda, tendencia y diseño fueron las encargadas de acompañar a los diez concursantes para elegir las prendas y luego armar los looks. Ellas son Sofía Bauzá, Natalia Jurado, Deborah Goldfarb, Atin Calvo y Mariana Weissman. “Las madrinas los ayudaron a elegir las prendas. Sabemos que son chicos que están estudiando y están haciendo sus primeras puestas en escena y nos parecía bueno que se involucraran con personas que ya están metidas en el ambiente”, opinó Cusnir.

Los diez participantes, estudiantes de diferentes centros de estudio de diseño y moda, son: Agnes Lenoble, Belén Fusco, Brenda Basadone, Flavia Gomes, Florencia Di Benedetto, Ignacio Erasun, María José Cáceres, Miguel Pitetta, Paula Russo y Sofía Ortega. “Para hacer el concurso Moos Día y Noche tuvimos varias fases. La primera fue invitar a las escuelas de arte y diseño para convocar a sus estudiantes a presentarse. Después de recibir muchas propuestas el jurado eligió a diez finalistas en base a su experiencia en el estudio y su portfolio”, contó Cusnir.

El jurado que evaluará el trabajo de los jóvenes diseñadores está compuesto por directoras y referentes de diferentes medios de comunicación. Ellas son Mónica Bottero, directora de la revista Galería, Elaiza Pozzi, directora de la revista Dress, Andrea Menache y Victoria Zangaro.

Los jóvenes tuvieron tres horas para armar los looks y lo hicieron con el shopping abierto y cientos de personas observándolos mientras hacían su trabajo. No solo el jurado evaluará su trabajo, sino que todos pueden votar sus looks favoritos y participar del sorteo por órdenes de compra. Lo pueden hacer dentro del shopping, en el local de atención al cliente. O a través de la página de Facebook www.facebook.com/trescrucesuy.