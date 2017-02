Emma Stone y Casey Affleck, elegidos por la Academia como los mejores actores

Ella fue distinguida por su actuación en la multipremiada "La La Land", mientras que él recibió el premio de la Academia por “Manchester junto al mar".

Emma Stone arrasó en la temporada de premios de Hollywood al coronarse este domingo con el Oscar a mejor actriz por su papel en el musical “La La Land”.

Fue tal vez la victoria menos sorpresiva para el tributo de Damien Chazelle a la época de oro de los grandes musicales de Estados Unidos, que se coronó con seis estatuillas, entre ellas a mejor director.

La actriz de 28 años ya exhibe en su vitrina el Globo de Oro, el británico Bafta y el premio del sindicato de actores (SAG).

“Quiero agradecer a Damien Chazelle por darme la oportunidad de participar en un proyecto tan especial y que se presenta una vez en la vida. Gracias a la academia y a las mujeres de esta categoría. Os admiro más de lo que puedo expresar con palabras,” dijo Stone, que se impuso a Isabelle Huppert, Natalie Portman, Ruth Negga y Meryl Streep.

“La La Land” rinde tributo a los grandes clásicos, con escenas inspiradas en “Cantando bajo la lluvia” (1952) y “Grease” (1978), así como los legendarios “La adorable revoltosa” (1938) y “Sombrero de copa” (1935).

Stone interpreta a Mia, una romántica que va de audición en audición en su cruzada por ser una actriz famosa y que se enamora de Sebastian (Ryan Gosling), un pianista de jazz que tiene problemas para pagar sus cuentas.

La pareja se cruza por primera vez en uno de los típicos atascos de las autopistas de Los Ángeles y luego se cruzan en un bar y en una fiesta de celebridades, donde comienza una historia de amor cargada de tap y baile de salón.

Stone y Gosling trabajaron juntos en dos películas -“Loco y estúpido amor” (2011) y “Fuerza antigángster” (2013) antes de “La La Land”- y tras inmortalizar sus huellas en el cemento del Teatro Chino de Hollywood se les adjudicó el mote de los “Fred y Ginger” de la era moderna.

“Gracias a Ryan Gosling por hacerme reír, por subir siempre el nivel y por ser el mejor compañero posible de esta loca aventura”, apuntó Stone sobre el co-protagonista de la cinta.

Nacida con el nombre Emily Jean Stone en Scottsdale (Arizona) e hija de una ama de casa y un hombre de negocios, comenzó a actuar en un grupo juvenil en Phoenix.

A los 14 años hizo una presentación de PowerPoint titulada “Proyecto Hollywood” en la que convenció a sus padres de que la dejaran abandonar la escuela para perseguir su sueño de ser actriz de películas.

La exposición funcionó pues su madre se mudó con ella a Los Ángeles, donde era educada en casa entre audiciones.

“Es una locura que accediera a eso”, dijo Stone al Hollywood Reporter. “No estoy de acuerdo, creo que todo el mundo debe ir y terminar la secundaria”.

Se abrió camino a la fama al participar en el show de telerrealidad para entrar al elenco de la nueva versión de la serie “La Familia Partridge”.

Ha aparecido en más de 20 películas desde su debut en “Súper cool” (2007), pero solo entró en las ligas mayores en 2011 con su papel en “The Help” (“Historias cruzadas” o “Criadas y señoras” en España), el drama de Tate Taylor sobre el racismo que enfrentaban las criadas en Mississippi en la década de 1960.

Luego le siguieron papeles en filmes como “El hombre araña” y “Birdman” del mexicano Alejandro González Inárritu, con el que fue nominada al Oscar como mejor actriz de reparto.

Casey Affleck se alza con el Oscar a mejor actor

Después de años en las sombras, la carrera de Casey Affleck se consagró este domingo con el Oscar a mejor actor.

Aclamado por su papel en el drama familiar de Kenneth Lonergan “Manchester junto al mar”, el actor de 41 años finalmente se une a su famoso hermano Ben y su amigo de la infancia Matt Damon en la élite de Hollywood.

“Significa tanto para mí… Una de las primeras personas que me enseñó a actuar fue Denzel Washington, al que justo me he encontrado hoy por primera vez. Gracias. Y a los demás nominados, hicisteis un gran trabajo. Sois muy valientes y os admiro por ello”, dijo el actor, que también ganó el Globo de Oro y el Bafta británico por el mismo papel.

Affleck interpretó a un solitario portero de Boston, quien tras la muerte de su hermano se ve obligado a regresar a su ciudad natal, Manchester by the Sea, que da el nombre original a la película, para hacerse cargo de su sobrino adolescente Patrick, encarnado por Lucas Hedges.

Ambos luchan por adaptarse, mientras Affleck enfrenta el pasado que lo separó de su esposa Randi (Michelle Williams) y de la comunidad en la que nació y creció.

Affleck, quien asegura que aprendió a actuar cuando acudía a una terapia para hijos de alcohólicos, ya ganó un Bafta, un Globo de Oro y varios premios de la crítica por este papel.

En los Bafta felicitó a Meryl Streep por sus críticas al presidente Donald Trump en su discurso en los Globos de Oro, que despertó la ira del magnate republicano, y se dijo orgulloso de pertenecer a una comunidad artística sin disposición a quedarse callada.

“Para bien o para mal, las celebridades son admiradas y, cuando dicen algo, la gente las escucha y reflexiona sobre ello de otra manera”, apuntó entonces a periodistas.

Su más reciente papel es perturbador.

En “A Ghost Story”, un filme independiente estrenado en el pasado festival de Sundance, Affleck aparece envuelto en una sábana y sin decir palabra durante buena parte de la cinta.

Con una casa como casi única locación, la película fue grabada secretamente durante dos meses del verano boreal pasado en Texas con un presupuesto irrisorio.

Toda la atención que ganó el actor esta temporada revivió un episodio olvidado de su pasado, que no obstante no le impidió ganar los más prestigiosos premios.

En 2010, Amanda White y Magdalena Gorka, productora y directora de fotografía de su fracasado debut como director en “I’m Still Here”, demandaron a Affleck por lo que describieron como un reiterativo acoso sexual.

Affleck, que siempre negó vehementemente cualquier acción inapropiada, contrató al abogado de celebridades Marty Singer, también conocido como el “perro guardián” de Hollywood, para cerrar un acuerdo monetario nunca hecho público.

Cada una lo demandó por 2 millones de dólares.

Pero el caso dejó su imagen convertida, en el mejor de los casos, en la de un maestro manipulador, distante de la del actor tímido que proyectaba, al margen de una industria que entonces siempre pasó por alto su talento.

En Hollywood abundan las carreras terminadas en escándalos, pero por cada Bill Cosby o Charlie Sheen, hay un Roman Polansky, Woody Allen, Mel Gibson o ahora Casey Affleck que cae de pie.

