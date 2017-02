La Conmebol celebró sus 100 años

Homenajearon al uruguayo Héctor Rivadavia Gómez, creador de la Confederación Sudamericana de Fútbol en su tumba y en San José.

La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Macció, en la ciudad de San José. El último presidente de la CONMEBOL fue el actual de la AUF Wilmar Valdez, cargo que también ocuparon Fermín Sorhuet, Rivadavia Gómez y Eugenio Figueredo.

La ceremonia hizo hincapié en la figura que fue Héctor Rivadavia Gómez, quien presidió la AUF y tuvo la idea de crear la Confederación Sudamericana de Fútbol en 1916. Se reunieron en el teatro los diez presidentes de las asociaciones que componen la Conmebol, entre ellos Alejandro Domínguez, actual presidente, y Wilmar Valdez en representación del fútbol uruguayo.

En la tarde inauguraron una placa en la tumba del primer presidente en conmemoración. Luego de la ceremonia se prosiguió a una cena de celebración.

FOTOS: FOCOUY/CONMEBOL/TELEMUNDO