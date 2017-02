Morena Ferreira: la primera modelo trans del Uruguay

Parte de la palabra de Morena Ferreira en Calidad de Vida:

A mis papás se los dije antes de hacerlo, no se lo tomaron muy en serio, pensaron que sería un juego. Pero después aparecí y todo fue un caos. Al principio les costó, yo era muy joven. Pero luego evolucionaron bastante.

Siempre me pasó que la gente más amiga era la que más me apoyaba y la que más me entendía y acompañaba, pero al mismo tiempo tuve mucho rechazo. Hasta el día de hoy. A veces me puede llegar a molestar si está mi familia, que se den cuenta que me están mirando. Pero en lo personal estoy más que acostumbrada, no me pasa tanto que me moleste o que me enoje.

Ser modelo es una decisión más de ahora. Siempre tuve la fantasía y ahora lo hice realidad. Era algo que me atraía mucho. Y a la hora de trabajar no me siento para nada tímida, me siento súper cómoda, quienes trabajan conmigo me dicen que me libero y que me aflojo.

Somos una generación diferente, tenemos más derechos, tenemos más oportunidades, por mínimas o dificultades que sean, podemos salir a la calle. Antes no se daba tanto ver a una mujer trans en la calle. Conozco mujeres adultas trans que no salen a la calle durante el día o salen camufladas.

(…)

Decidí operarme las mamas a los 16 años, cuando mi familia me apoyó. Fue algo diferente, fue un antes y un después. Cuando vi que las tenía fue algo muy fuerte (…). Me siento muy cómoda así, capaz antes pensaba en operarme más pero hoy que maduré un poquito más y que logré aceptarme así… creo que todas las personas no tenemos por qué ser perfectas ni nada por el estilo.

(…)

Me gustaría llegar a algo más con el modelaje, me encantaría actuar. Salir en Carnaval es una fantasía pero no me animo mucho, capaz algún día. Me gustaría estudiar algo de comunicación. Estaba estudiando turismo y ya terminé el último año.