Iglesias: “Los últimos 70 años están siendo agredidos en sus logros por este clima de cambio y de inseguridad”

En el cierre del ciclo 2016 de Código País, recibimos al excanciller y expresidente del BID Enrique Iglesias para analizar la realidad nacional e internacional.

En las últimas horas hubo dos nuevos atentados terroristas. El mundo está cambiando. ¿Cómo ve estos cambios?

Es un momento complicado. No recuerdo un momento tan confuso como el que tiene el mundo de hoy. Están estos lamentables acontecimientos del terrorismo, que adquiere cualquier tipo de forma, y al mismo tiempo cambios importantes en todos los campos del mundo. Estamos en un cambio de época. Como estamos en el medio del temporal no nos damos cuenta del cambio. Es una época de gran inseguridad. Y todo eso influye en la economía. Los últimos 70 años están siendo agredidos en sus principios, en sus logros, por este clima de cambio y de inseguridad que nos golpea todos los días. Las cosas que pasaron no van a seguir ocurriendo.

Usted habló de los peligros de un mundo confuso y enojado

Confuso porque en materia económica, la gran crisis que partió en el 2007 todavía no terminó. Se ha superado en muchos países, pero continúa la intranquilidad. No le hemos enfocado con políticas claras y definitivas. Y enojado porque tenemos en los países del norte, los desarrollados, una sociedad enojada con el sistema política, con sus líderes. Como tal, agreden al sistema, votan contra el sistema. Están enojados, lo ha dicho Obama, porque la gente vio que ese gran progreso a mucha gente no le llegó.

La influencia de Trump

El triunfo de Donald Trump es una incógnita. Sabemos lo que ha dicho y lo que ha cambiado. No cabe duda que ya ha influido en la coyuntura internacional y va a seguir contribuyendo. Tenemos una sociedad norteamericana dividida y esa no era la tradición. Eso impacta. Hay que ver de lo que ha dicho, qué cosas se van concretando. Está tocando muchas cosas que parecían definitivas. Eso genera inquietud.

Pero más que ver qué pasa, ya anuncia pasos a favor del proteccionismo estadounidense

Hay que ver. Una cosa es anunciar y otra cosa es cuando llegue el momento. Va a tener que hacer frente a realidades que no sé si ha evaluado. Estados Unidos está muy integrado al mundo. El 60 % de las exportaciones chinas las hacen empresas norteamericanas. No es tan fácil la marcha atrás, pero genera un clima de nerviosismo. La gente está descontando que va a haber un avance importante en la economía. Si hay proteccionismo, nosotros, América Latina, ha luchado por un comercio libre; vamos a tener problemas. Si Estados Unidos se vuelve muy atractivo para las inversiones, vamos a tener competencia.

¿Y de Uruguay?

De alguna forma, el país está en condiciones de poder aspirar a nuevas coyunturas. Hay cosas que nosotros tenemos que otros países quisieran tener.

¿Y eso de quién es mérito? ¿Del equipo económico? ¿Del exterior?

El exterior nos beneficia y nos castiga. Es el trabajo del mundo que se crea después del año 85. Ha habido un período donde el país ha tenido políticas que cuentan. Pero hay problemas. Hemos hecho cosas. Los tres partidos han sido Gobierno y han sido oposición. Conocen las posibilidades y los límites. Es importante. Ganó la sociedad uruguaya en su conjunto.

¿La crisis del 2002 nos dejó una lección importante?

Fue la crisis de un hombre que quiso defender el prestigio del país y la historia, y vaya si lo hizo bien. Jorge Batlle hablaba conmigo tratando de salir al encuentro de soluciones. El ajuste que hizo Uruguay en aquel momento está en los libros de texto. El país salió con cierto espíritu de unidad.

Han ocurrido crisis en países vecinos y Uruguay no se ha visto tan afectado…

El país, por ejemplo, se ha abierto en mercados en todo el mundo. Cuando decimos que tenemos una producción agrícola que no teníamos, también es otro cambio. Se ha hecho mucho en el campo de la diversificación de exportaciones. El turismo, con más de tres millones de turistas. Servicios. Es otro país. Estos 30 años no han pasado en vano. Hemos construido bases sólidas para no depender tanto de la región.

Seguridad

Somos un poco víctimas de un fenómeno que se ha ido creando, que no solo está acá, sino en todos los países de América Latina y del mundo. Es un fenómeno que lo tenemos. Es una inseguridad que también es importada en algún sentido. La sociedad tiene que luchar y prepararse para eso. Está muy ligado al tema de la droga y a la internalización de los métodos del crimen.

¿Se han perdido oportunidades? Hemos tenido los mejores números, pero estamos estancados en educación y seguridad…

La educación es la base. Tenemos necesidad de avanzar en este campo. Tuvimos en alguna época una educación modelo, fuimos un país de referencia y hoy no lo somos. Eso nos debe preocupar. Uno de los elementos que la tecnología trae es que los puestos de trabajo que hoy tenemos van a desaparecer. Para acceder a empleos de calidad hay que formarse. La educación permite hacer frente a este fenómeno de la tecnología, que destruye y crea empleos. El país debería tener un pacto en este tema, por encima de los partidos políticos, que le asegure tener una educación de calidad, sin exclusiones.

En la región está complicada la situación. ¿Qué pasa con el Mercosur?

Yo he sido partidario del Mercosur desde sus inicios, así como de la integración. Siempre fui integracionista. Un país pequeño como el nuestro está en el medio de los sectores más dinámicos de Brasil y de Argentina. Eso de algo tiene que servir. Estamos en el medio de una región donde se produce el 50 % de los productos regionales. Este Mercosur no nos sirve, tenemos que cambiarlo, flexibilizarlo.

¿Cómo se ve desde el mundo desarrollado lo que ocurre en Venezuela o Brasil? ¿Cómo impacta en la imagen del Mercosur?

El tema de la corrupción se ve… Y preocupan mucho las turbulencias en Venezuela, que también tiene un problema económico. Es un país muy rico en recursos naturales, pero tiene problemas. Todo el mundo apuesta a que los diálogos funcionen.

Uruguay quiere un TLC con China, pero depende de la aprobación de los vecinos…

Nosotros lo podemos tratar. Hay que ver si China lo quiere tratar. Me temo que en la medida que los países vecinos quieran avanzar en un tratado colectivo, genere algunos perjuicios. Tenemos que seguir trabajando para que el Mercosur pueda, como grupo, tener un tratado con China, con Estados Unidos, con el Pacífico.

El que lo intente solo no quiere decir que no para con el Mercosur. Tenemos que tener la mayor cantidad de apertura a los mercados. La Cancillería está bien en empujar el tema en dos bandas: tratar el TLC con China e intentar negociar en el Mercosur. No sé si China va a estar tan dispuesta.

Hay voluntad de avanzar en estas cosas. También le sirve a ellos el acuerdo con China.

¿Ha fracasado el capitalismo?

El mercado ha ganado. No hay sistema que se haya inventado que cree tanta riqueza como creó el capitalismo en los últimos 50 años. ¿En qué ha fracasado? Está expuesto a las crisis financieras. Y lo otro es la acumulación de riqueza, la desigualdad. Son los dos grandes pecados que tiene el sistema para poder funcionar.

¿Y la era progresista en la región?

Los cambios se han producido por quiebres del sistema, pero también por los casos de corrupción y la mala gestión de la economía. Eso generó esta pérdida de confianza en el sistema y dio lugar a un cambio. Es la suma de la ineficiencia y de la corrupción.

¿Qué perspectivas ve para el Uruguay?

Soy optimista en general con el Uruguay. El país necesita estabilidad. Esa estabilidad no es fácil, es muy complicada. Tenemos que abrirnos al resto del mundo, los países que lo hicieron tuvieron un mejor desarrollo económico. El país tiene un futuro administrable. Pero vamos a tener que alimentar una realidad social que no es la de hoy y prepararla para que tenga un futuro digno y decente. No solo basta con un título universitario, hay que desarrollar las capacidades. El país puede salir y va a salir, pero no podemos recordar los pecados del pasado que nos costó tanto conquistar.