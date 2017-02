Acoso sexual y moral en el trabajo: un caso por día en Uruguay

Sobre este tema, dialogamos con la psicóloga Silvana Giachero.

“El mobbing es el acoso psicológico, sistemático y repetitivo que se vive en un lugar de trabajo.

Como la persona empieza a sentirse mal y enfermarse por el acoso, empieza a no poder rendir profesionalmente, y ahí empieza la degradación profesional de la persona, que termina en sanciones o degradaciones laborales. Así, su propia enfermedad lleva a que los demás justifiquen el acoso. El acoso existe porque se hace creer que la persona merece esas actitudes.

Las denuncias que en este momento tiene el Ministerio de Trabajo no reflejan la realidad, serán cerca de un 10 % de las personas que están sufriendo, porque las personas no se animan a denunciar. La mayoría no denuncia porque hay mucho miedo, un descreimiento en el sistema, porque todo el mundo puede ver lo que la persona denuncia. La empresa suele activar mecanismos de defensa contra la persona que denuncia.

Por otro lado, los tiempos: a veces llevan un año o dos años las investigaciones. Estamos en una situación de emergencia cuando la persona sufre acoso laboral, necesita ya ser atendida, sacada de ese lugar. El daño es tremendo. Cuando la sentencia sale del Ministerio de Trabajo, casi nunca a favor de la víctima, la persona ya está arruinada, deprimida, destruida, o lo peor: se suicidó.

Lo que hace al acoso laboral es lo sistemático y repetitivo, lo sostenido en el tiempo. Cuando la persona denuncia ya ha pasado mucho tiempo”.