Adrián Peña, nuevo secretario general del Partido Colorado: “Mi obligación primera es trabajar por la unidad”

El diputado Germán Cardoso renunció a la Secretaría General del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, como consecuencia de la renuncia a la actividad política de Pedro Bordaberry. Finalmente, los colorados eligieron a un nuevo secretario general: el diputado por Canelones, también de Vamos Uruguay, Adrián Peña.

“Asumimos con mucha responsabilidad y con mucho orgullo. Pero también consciente de las circunstancias en las que asumo y las razones por las que lo hago.

Hay una propuesta de adelantar las elecciones internas y hacerlas el próximo año. Pero tendrá que verse. Si bien yo no lo comparto, como secretario general voy a garantizar que se sigan todos los pasos si se consiguen las mayorías suficientes para eso.

Quiero que estemos más conectados con el interior del país. Uno de las potencialidades que tiene el partido es estar presente en todo el territorio nacional. Una de las fortalezas es esa presencia territorial: tenemos que estar en cada pueblo, barrio y lugar del país.

Mucho se ha hablado de la conexión del partido con la gente, que se ha perdido conexión: y es verdad. Hay que aprovechar el tercer nivel de Gobierno.

Todo lo que sucedió pesa. La situación del Cambio Nelson es de un particular que era afiliado al Partido Colorado, que rápidamente se pasó el caso a la comisión de ética y fue expulsado. Fue un hecho de un particular, en su actividad particular. El hecho político para nosotros quedó saldado al ser expulsado.

La retirada de Pedro afecta. Cuando Pedro toma una decisión meditada y tomada con tiempo, en general no es una decisión para irse para atrás. Vamos Uruguay vive y lucha, aunque hoy no tiene un líder, tiene un equipo.

En mi caso, la neutralidad es una obligación. En la situación actual del partido, me parece que no hay otra clave que la de unidad. Es un partido que figura momentáneamente con una expresión electoral menor… lo esencial es la unidad. Mi obligación primera es trabajar por la unidad”.