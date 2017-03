Agus Casanova: “Márama y Rombai tienen algo juntas que a la gente le encanta”

Después de su exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar, de recibir una Gaviota de Pata y otra de Oro, de ser ovacionado por el público… ¡recibimos a Agustín Casanova, líder de Márama!

Los nervios en Viña del Mar

Antes de ir, miraba videos de la gente de cómo abucheaba cuando algo no les gustaba. Justo antes de que saliera Márama pasaron unas cosas con una mujer y la gente empezó a abuchear, fue como que el monstruo se despertó. Estaban enojados. Y justo veníamos nosotros. Pensamos que a nosotros nos mataban, pero no. Cuando entramos todo se calmó.

Cuando me dieron el premio quedé en shock. Me quedé petrificado mirando la gaviota. Pensás en millones de cosas, en tu familia, en tus amigos, en los fanáticos. Me emociona mucho cuando me imagino de chico.