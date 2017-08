Alonso: “Si fuera Sendic, seguramente hubiera tomado otro camino, pero por suerte no estoy en sus zapatos”

La senadora nacionalista reafirmó que en el 2014 "no alcanzó" con Lacalle Pou y Larrañaga, pero dijo que todavía "no es tiempo de candidaturas".

Es senadora del Partido Nacional y ha anunciado que piensa ser precandidata a la Presidencia para competir con Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga en 2019. Además, esta semana dijo que está en contra de la campaña de recolección de firmas para ir a un plebiscito y derogar la Ley de Inclusión Financiera, apoyada por los dos líderes del Partido Nacional.

Abordamos todos estos y otros temas junto a la senadora nacionalista Verónica Alonso.

El caso Raúl Sendic

Es un tema que nos hace mal a todos, a todo el país, más allá de una fuerza política. Se está analizando el costo político a una fuerza de Gobierno, pero el daño político ya está hecho. No me gustaría estar en los zapatos de Sendic. Pero nos hace daño por la institucionalidad que representa. No quiero parecerme a Argentina, no quiero parecerme a Brasil. Estas situaciones que llegaron a nuestro país no son lindas para Uruguay, porque es sentir que lo que pasa en la región llegó a nuestro país. Creo que hay que esperar lo que diga la Justicia, hay que ser respetuoso. A él nadie le pedía un título, por lo que creo que falló en el tema de la dignidad. Si fuera Sendic, seguramente hubiera tomado otro camino, pero no soy él, por suerte.

Plebiscito sobre inclusión financiera

Este tema no debería tener rasgo constitucional. No debería estar ahí. Yo no voté la ley porque entendía que había muchas cosas que mejorar. Pero el plebiscito no es el camino, porque genera tiempo y costos al Estado. El Gobierno se equivocó en dos cosas. Una es en hacer una ley más rápida para lo que el país estaba preparado: no había infraestructura, cajeros. Y eso es una de las cosas que le planteamos al Ministerio de Economía. La inclusión financiera tiene varios aspectos positivos. Uno es la modernización: el mundo va para ahí. Otro es el tema de la formalidad. Y abrir y democratizar que todos tengan el acceso a tener una cuenta. Con Pablo Mieres planteamos que a partir de determinada edad no se establezca la obligatoriedad o para aquellos que cobran un monto más pequeño: buscar los beneficios sociales para que no sea de manera obligatoria. Tiene que haber cambios legislativos y administrativos.

La mira en el 2019