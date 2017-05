“Ancap pierde dinero con cada bolsa de portland y los consumidores de combustible lo están financiando”

Una nueva polémica golpea a Ancap: el ente gastó 200.000 dólares en la recontratación de 16 jardineros por tres meses para la planta de cemento de Minas. La contratación se hizo a través de la empresa Desa Limitada, sin licitación. La decisión sorprendió al directorio del ente, que no estaba al tanto. ¿Cómo siguió esta situación el representante de la oposición en Ancap? ¿Qué pasa con la famosa reestructura?

Hablamos con Diego Labat, integrante del directorio de Ancap por el Partido Nacional.

La contratación fue infeliz. Se contrata por un importe muy alto: es una cifra que no tiene sentido. Creo que igual tiene menos sentido porque el propio directorio había declarado que esos servicios no eran necesarios. Quizás los jardineros puedan ser más baratos, pero si no se precisan…

Los jardineros ya estaban, pero el directorio había decidido cortar su servicio. Venían cobrando cifras más bajas. Pero igual teníamos cada vez más jardineros. En el negocio del portland se ha planteado una reestructura: lleva 17 años perdiendo. Entre otras medidas, implica el recorte de muchas empresas tercerizadas que prestan servicios a Ancap; entre ellos, el recorte de jardineros, que mantenían las áreas verdes de los alrededores de las plantas cementeras.

El directorio sacó un comunicado reafirmando su compromiso de hacer la reestructura en portland y tomar las medidas que corresponda. Este es un episodio que surge en el medio de una negociación: un gerente toma la decisión de mantener le contrato con estos jardineros, que en realidad significó recontratar. No hubo licitación porque la persona que lo hizo entendió que se podía hacer.

Creo que fue inconveniente. No es la primera compra que tiene problemas de estos. Tenemos investigaciones administrativas sobre compras muy similares.

Entiendo que el directorio sigue firme en seguir para adelante y tomar medidas que a nadie le gustan: nos tocó el proceso complicado. Hay que preguntarse si tiene sentido sostener un negocio que da las pérdidas que da. Tenemos una serie de recursos materiales y humanos que de alguna manera tenemos la obligación de tratar de sacarle el mayor valor. Esa parte de la empresa que pierde 27 millones de dólares… tenemos que tratar de que por lo menos no pierda.

El horno se compró en el 2011. Hoy Ancap cada bolsa de portland que produce pierde dinero. Cuando arranque UPM va a haber si se necesita o no.

Si queremos que esto sobreviva, tenemos que hacer recortes: las cosas no pueden seguir funcionando así. Todo lo que se pierde con el cemento portland se paga con el combustible. Los consumidores de combustible están financiando el cemento portland.