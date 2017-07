Ascot: “La reestructura no es para la gente, es porque la Intendencia no quiere subsidiar el boleto”

A partir del primero de julio se puso en marcha la baja del precio del boleto montevideano para aquellos usuarios que hagan uso de la tarjeta STM. Este jueves, las cooperativas de ómnibus se reúnen en asamblea para evaluar esta y otras medidas propuestas por la Intendencia, y paralizan su actividad a partir de las 08:59 de la mañana afectando a las líneas urbanas y suburbanas de Ucot y Coetc.

¿Por qué piensan que estas medidas afectan los puestos de trabajo? ¿Cuál es su postura en cuanto a la baja del boleto? Hablamos con Jorge Suárez, dirigente de la Asociación Sindical de Cooperativas y Obreros del Transporte (Ascot).

Hay una consigna dentro de la asamblea que es “no a la mentira”, y sí a un diálogo donde participen todos los trabajadores del sector. La Intendencia viene tomando pasos alocados. Vamos a presentar cartas en la Torre Ejecutiva, en la Junta Departamental y en el Ministerio de Trabajo. Presentaremos una carta contra todo lo que viene haciendo la Intendencia.

No entendemos la forma de funcionar de la Intendencia, porque las medidas ya están decretadas. Queremos participar de la reestructura, acordar todo lo que se puede, pero parece que a la Intendencia no le gusta debatir con los trabajadores. Esta reestructura no es para la gente, es porque la Intendencia no quiere subsidiar el boleto. Si no tienen plata, que no se lo hagan pagar directamente a los trabajadores.

Estas medidas afectan directamente al cooperativismo. La realidad es que venimos haciendo un sacrificio muy grande desde hace muchos años, tratando de subsistir en un sistema de transporte que no es parejo. No queremos el monopolio.

Decimos que de 2.000 a 2.500 trabajadores se verán afectados. Queremos que los trabajadores que se vayan yendo sea por un caudal jubilatorio, porque estamos de acuerdo con la reestructura. Tenemos 350 guardas en 1.5000 trabajadores. Hay que reconvertir a esos compañeros, queremos hacer el proceso sin dejar trabajadores en la calle.