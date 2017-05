Asociación de Funcionarios Judiciales confía en que asesinato de Odriozola se “investigó correctamente”

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay convocó a un paro de 24 horas para este martes en repudio al asesinato de Susana Odriozola, quien trabajaba como alguacil de Familia en el Juzgado Letrado de San José. ¿Se trató de un intento de robo o sospechan que pudo haber estado relacionado al trabajo de su hermana, la jueza penal María Noel Odriozola?

En este sentido, Eduardo Silveira, secretario general Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, apuntó:

La Justicia aclaró este crimen, que produjo mucho dolor en los compañeros judiciales, no solo en los de San José: hay mucho dolor. La asociación entendió el sábado que había que dar una respuesta, sobre todo porque era una compañera calificada, una alguacil, que es quien cumple las órdenes del juez en la calle: tiene una responsabilidad.

Fue un hecho confuso que se aclaró rápidamente. No juzgamos el fallo. El paro se mantiene por una sensación que tenemos los trabajadores de que estas cuestiones no deben suceder. Hay un reclamo de los trabajadores. Pensamos en un principio que esto podría tener que ver con que ella era hermana de una magistrada o por su propia tarea, pero aparentemente, según el juez, no es así. Pero nosotros repudiamos el hecho y confiamos en que se investigó correctamente.

Como sindicato lo que hicimos fue dar una respuesta. Nos llamó la atención que fuera una compañera alguacil, hay puntos de contacto con que sea una magistrada de Montevideo. Confiamos en que se investigó debidamente y que el juez encontró las responsabilidades que corresponden.

Hemos tenido casos muy complejos. Venimos denunciando situaciones puntuales de amenazas, ha habido destratos hacia funcionarios. Pero no queremos victimizarnos: a veces en los juzgados se resuelven cosas que no son fáciles de resolver. No sentimos que hay una ola de violencia hacia los funcionarios judiciales, pero estamos viviendo un momento complejo como sociedad.

La tarea del alguacil no es fácil, incluso a veces es ingrata. Al principio pensamos que se trataba de un ajuste de cuentas, de que alguien había entendido mal algo. Esto cae en el medio del conflicto de los funcionarios judiciales, pero queremos separar los temas.