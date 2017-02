Bianchi sobre Netto (presidente del Codicen): “Un profesor de mediocre para abajo que no cumplía las funciones esenciales”

La diputada nacionalista Graciela Bianchi reflexionó sobre la situación actual de la educación y el rol del presidente del Codicen, Wilson Netto.

“Las expresiones de Muñoz son manifestaciones de un Gobierno en decadencia. Esto es una construcción mediática. El año pasado asistimos casi silenciosamente ante un conflicto muy fuerte de Fenapes con Netto y Puente.

Este es un mensaje para el sindicato de ella: digo lo que quiero, digo disparates. Puede ser considerado un mensaje de que ella tiene el respaldo del presidente. Los sindicatos saben que Muñoz no pincha ni corta. El problema puntual y grave lo tienen con Netto, como lo tiene todo el sistema educativo.

Yo fui jerarca de Netto. Él tenía dos ventajas. Una ventaja de que tenía pocas horas en el nocturno y tenía la mayor cantidad de las horas en el diurno. No lográbamos que fuera a dar clase. Las horas que él no concurría se las compensaban los compañeros. Un día lo paré en el pasillo y le dije unas cuantas cosas enojadas. Un año me dijo que tenía 120 horas, porque tenía en UTU, privados. Otro me dijo que trabajaba 70 horas. Es una persona que si estuviéramos en un Gobierno serio, de cualquier signo político, pasan totalmente inadvertidas, hasta que podamos hacerlo un proceso sumarial y destituirlo.

Un profesor de mediocre para abajo que además no cumplía las funciones esenciales. Pensé quién fue el anormal que lo propuso para director de la UTU. “No me sorprende que hayas aceptado porque sos un inconsciente, no podés dirigir nada”, le contesté. Le decían “Cantinflas” porque se lleva bien con todo el mundo. Es una persona que habla y no dice nada. Estamos perdiendo a los mejores profesores del sistema.

El tema es que cuando Mujica habló en 2011, yo ya estaba en el liceo, no era una conversación del tema de Netto, sí la UTU. Mujica me dijo que el director de la UTU era él y me espanté: le dije que por favor no se le ocurriera dar responsabilidades a Netto. Mujica quiso que yo no colaborara y se dio cuenta que yo estaba enojada.

En 2011 Mujica fue a casa y me dijo que qué hacíamos con la educación pública, y le dije que de Ehrlich para abajo sacara a todos y empezábamos todo de nuevo. Y él me dijo que no podía. Pero hablamos de la UTU. Él tenía la idea de poner a los ni-ni adentro de los cuarteles.

Vázquez y Mujica son las dos corrientes del Frente. Vázquez parece un lord inglés y el otro presidente como dice una cosa dice la otra, que en realidad nos fundió, tal como dijo Astori.

La ANEP tiene un lío bárbaro. No saben dónde están los chiquilines, los profesores. Son un desastre gestionando. Lo de las asignaciones familiares es un decreto de Vázquez absolutamente populista.

Es falso que sus suspendan las asignaciones. Se pueden suspender solo a los chicos que no se inscribieron nunca en el sistema o el año pasado, que son muchos. La gente no lleva a sus hijos porque no se aplica la obligatoriedad como debería. Y también para los chicos que se anotan para los boletos gratuitos y después no van. El sistema educativo está lleno de chicos que desertan o desertan intermitentemente, pero van para no perder las asignaciones.

Pueden suspender a los que no se inscribieron en el nivel siguiente al que cursaron o los que se inscribieron por el boleto gratuito.

La ministra Arismendi es otra soldado de Vázquez, le es funcional a Vázquez y a Mujica. Dice que aunque no estudien, hay que pagar asignación. Que la gente evalúe.

Tiene que exigir una existencia por parte del Estado a quienes se les da la ayuda. Este debiera ser un Estado responsable.

En el caso de la violencia de género, ¿sirve el aumento de penas? No. Hay que hacer políticas públicas. Tenemos que darle seguridad de refugio a la gente que tiene que hacer las denuncias. Tenemos que darles compensaciones económicas para que puedan subsistir. Por ese lado tiene que ir el Estado.

Permítanme decirle a Vázquez que cuando vuelva mantenga el espíritu de tender puentes”.