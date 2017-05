Bottinelli: “Vamos camino a tener una de las elecciones más raras en la historia del país”

La consultora Factum difundió su última encuesta sobre la imagen de líderes políticos. El senador del Partido Independiente Pablo Mieres, el intendente Daniel Martínez y la senadora blanca Verónica Alonso son quienes tienen mejor imagen. Pedro Bordaberry es el último de una lista de nueve líderes políticos.

Hablamos con Óscar Bottinelli, director de la consultora Factum.

Una cosa era el Mujica presidente y otra cosa después, cuando pasa a ser una figura más polémica: no baja su imagen positiva, pero crece su imagen negativa, sobre todo en los votantes de los partidos tradicionales.

Esto no va hacia la intención de voto, pero si no tiene buena imagen… que se despida de buscar intención de voto. Una cosa es quienes están decididos a trasladar la imagen de Mieres a voto y otra cosa es cómo lo valoran.

Vamos camino a tener una de las elecciones más raras en la historia del país. Normalmente a esta altura teníamos claro cuáles serían los candidatos presidenciales o quienes podrían aspirar. Por primera vez tenemos la duda de cómo va a ser la geometría electoral.

No sabemos qué va a pasar con la arquitectura interna del Frente Amplio. Existen proyectos de que la oposición vote junta o separada.

La última encuesta revela un muy nivel del Partido Nacional. Normalmente, los partidos están debajo de la votación que tuvieron, por ese margen de gente que decide a último momento. Los partidos más chicos también están por encima de la votación que tuvieron, como el Partido Independiente o Unidad Popular. Y aparece el Partido de la Gente. La suma del PN, PC y el PdlG de 46 % frente al 31 % del Frente Amplio: es una distancia grande.

El FA está siendo penalizado por un conjunto de votantes suyos que están en un descreimiento o enojo, pero con mucha dificultad para irse a otros partidos: eso es una mitad. La otra mitad no se sabe si la puede recaptar o la captura otro. El FA no va a votar en 31 %, va a votar mucho más arriba.

Hoy por hoy, Daniel Martínez es el que tiene mejor imagen y relativamente más intención de voto. Hay varios candidatos posibles. Mario Bergara es la segunda salida que tiene en este sentido: hay que ver qué peso tiene su candidatura, que juega dentro del área del mujiquismo, no representa al astorimo. Pero ¿y en el astorismo?: ¿Astori va de candidato o aparece una candidatura? El mujiquisimo tiene una primera incógnita que es Mujica: ¿lo dice en serio el que no va a ser candidato? El dato de si Mujica es o no candidato cambia la totalidad del panorama.

Hay algunos que dicen que si no es Astori… es Martínez. Pero hay un espacio todavía. Para la elección de Xavier a la presidencia del FA hubo una conjunción del Frente Líber Seregni con el Partido Socialista. La candidatura de Daniel Martínez también lo fue, sumada Constanza Moreira.