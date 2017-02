Carini y la vida después del fútbol: “Estoy loco de la vida, aprovechando los momentos”

A sus 37 años, decidió abandonar el fútbol y poner punto a 20 años de carrera: hablamos con el arquero retirado Fabián Carini.

Me hubiera encantado haber sido campeón con Uruguay. Fueron muchos años, prácticamente 19 años y medio. Estuve desde los cinco, seis años jugando al fútbol.

Soy una persona que tengo que entrenar 100 %. No puedo ir y dejarlo pasar. Pero desde que me empezó la molestia pasaron dos años y medio… y ya veía que no.

Hace un mes que me retiré y para mí ya pasó un año, una eternidad. Un día me levanté y no tenía ganas. Pensé que podía ser, porque recién había empezado la pretemporada. Al segundo y tercer día también sin ganas. Y ahí le planteé al entrenador lo que me pasaba. Le dije lo primero que me salió: ‘Se me fue el alma de jugador’.

Pero ya no me veía bien. Me miraba en los partidos y ya no me gustaba. Se suman muchas cosas. Además mis hijos… el poder disfrutar con la familia.

Estando embarazada de 20 semanas, mi señora tuvo un ACV, estuvo en CTI. Fueron momentos muy difíciles. Hoy si la ves ni te enterás de lo que pasó, está diez puntos gracias a Dios. Ahí ya había pensado dejarlo: eso fue en 2014. Allí me llamaron de Juventud de Las Piedras a entrenar, a ver cómo me sentía: y de eso a ahora pasaron dos años y medio, por eso digo que me alargaron bastante la carrera. Ella me dijo que me merecía terminar jugando.

Estoy loco de la vida. Estoy aprovechando los momentos. Soy muy hogareño. Aprovecho para llevar a los nenes. Aprovecho a mi señora, a mis amigos, los fines de semana.

Estar del otro lado, en Fox Sports Radio, es toda una experiencia. Les dije que para mí era algo nuevo, que me tomaba por sorpresa. Pero me gustó, me trataron muy bien. Voy una semana en el programa y hay un grupo muy lindo. Todos se llevan muy bien. Yo digo que ahí soy un actor de reparto, que estoy tratando de aprender.

Tuve más problemas afuera que acá. Acá venían a pedirte para los fuegos artificiales, pero nada más. En el exterior, los belgas eran bravos.

Como soy muy duro para el baile, me gustaría que me enseñen… música general. Soy de madera, pero es feo quedarse sentado cuando está todo el mundo bailando. Me gustaría lo de defensa personal, porque la calle está bastante complicada. Un curso de comida rápida. También un curso de inglés, perfeccionar el italiano.

Me llamaron del Inter, de las leyendas, porque hay un partido el 26 de marzo. Y eso es lo lindo del fútbol, que después de diez años se acuerden de uno.

Cuando llegué a Bélgica pensé que ese fútbol iba a ser medio tranqui, pero todo lo contrario. Había mucha presión.