Caso de murciélago con rabia en Pocitos: ¿Cómo se transmite a los humanos? ¿Las mascotas también corren riesgo?

La Comisión Nacional de Zoonosis confirmó que el murciélago moribundo que fue capturado por una vecina de Pocitos sí tenía rabia.

¿Es común que los murciélagos porten el virus de la rabia? ¿Cómo se transmite a los humanos? ¿Las mascotas también corren riesgo?

Despejamos estas dudas con Enrique González, encargado de la Sección de Mamíferos del Museo Nacional de Historia Natural e integrante del Programa para la conservación de murciélagos en Uruguay.

A veces los murciélagos cuando tienen rabia presentan comportamientos extraños como volar de día o moverse de una forma diferente que no sea volando.

No hay que agarrar al murciélago, como no hay que agarrar a otro animal salvaje. Los murciélagos viven en las ciudades. Las personas piensan que al ser pequeños no son peligrosos, pero sí lo son.

En Uruguay nunca nadie se enfermó de rabia por haber sido mordido por un murciélago, nunca nadie murió por ello. La rabia está presente en distintos grupos de mamíferos, en todo el mundo.

Si un murciélago entra, hay que apagar la luz, dejar abierta la ventana y salir del cuarto, de forma que el animal salga de la casa. Cuando el murciélago entra y se queda en un sillón o se mete atrás de la heladera, le pongo un tupper o un vaso arriba y lo saco, de forma de no entrar en contacto directo.