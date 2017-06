Cincuentones celebraron proyecto del Ejecutivo: “Queríamos poder salir del régimen al que nos metieron compulsivamente”

Luego de años de reclamos, el grupo de los llamados “cincuentones”, que se vieron perjudicados en su jubilación por la reforma de 1996, recibieron la respuesta que buscaban: tendrán la opción de salirse de las AFAPs.

Abordamos el tema junto a Rita Cultelli (vocera de los cincuentones) y Ramón Ruiz (representante de los trabajadores en el BPS).

Rita Cultelli

En mi caso particular que soy docente, obligada a jubilarme con 35 años de trabajo, el perjuicio era importante: cerca del 30 %.

Una cosa que no se ve es la emoción de la gente cuando Tabaré salió a darnos la noticia: todos llorábamos. Era algo impresionante. Es un presidente que cumple con una promesa electoral, nada más y nada menos.

Ramón Ruiz

A uno individualmente le puede servirle quedarse más en la AFAP o irse, pero también hay que pensar en lo que es mejor para el país.

El presidente de República AFAP no va a decir que esto fue un logro del PIT-CNT o del reclamo de los trabajadores perjudicados.

Nosotros siempre dijimos que queríamos una solución para los mayores de 50 años que fueron obligados y se ven perjudicados. Pero no todas esas personas tienen la misma situación: no dijimos que todos los cincuentones eran perjudicados. Si es tan poco, si solo es uno de cada siete el perjudicado… ¿por qué no se encontró una solución antes?

Ni siquiera los directores de las AFAP le pueden asegurar al ciudadano que les va a ir mejor por ese sistema, porque es un sistema incierto, que no le asegura una jubilación mínima a los trabajadores.

Queremos que este proyecto se apruebe: queremos una solución para estos 40.000 cincuentones.