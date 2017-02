¿Cómo es la tan famosa educación Finlandesa? Pablo Bartol estuvo en ese país y lo explica

Algunos de los conceptos que explicó el director del centro educativo Los Pinos, Pablo Bartol, en Desayunos Informales:

Hay muchas cosas para copiar, como siempre los modelos no son trasladables unos a otros. Una cosa es la autonomía de los directores de los centros educativos, que pueden darle una identidad a cada institución. Hay un currículum nacional que lo define el gobierno y luego el director toma muchas decisiones.

Una de ellas que me llamó la atención es que el director elige su equipo de docentes. El director es un verdadero referente, en eso ves una diferencia muy grande. Allá ves que el director organiza la actividad y puede darle un perfil propio a la institución.

Allá hay mucha más continuidad, no hay prácticamente exámenes, no se hacen notas, no se rankea a los niños, no hay casi deserción porque también tienen apoyos que aquí no tenemos. Hay equipos de psicólogos en las escuelas, asistentes sociales, maestras que hacen educación especial.

Hay una cultura de que la educación es muy importante para sus vidas, de que la educación es la que te va a sacar adelante. Por eso el docente tiene un prestigio enorme, acorde al sueldo y a su capacitación.

La evaluación la tienen recién en tercero de liceo y los que no llegan al mínimo tienen que hacer un año adicional, pero no repiten con los que vienen de abajo si no con sus compañeros que tampoco llegaron al mínimo. Van seis horas por día, algunos días van siete. Le dan mucha importancia al juego y al tiempo libre. Hay deberes pero que llevan solo quince minutos hacerlos.

Todo lo que es el bullying ellos están muy preocupados, hay manuales, lo tienen medido y estudiado. Se toman la educación muy en serio, estudian un problema y le buscan una solución enseguida.