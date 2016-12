Constanza Moreira: “Para las personas de izquierda fue un año en el que no conquistamos casi nada”

Previo a ingresar en el tema principal, Constanza Moreira se refirió al enfrentamiento en el Parlamento entre Courtoise y Rubio:

Como mujer frenteamplista, persona de izquierda y republicana condeno la violencia física. La política es lo que viene después de la violencia, esa es la idea. Veo las imágenes y me quedo sorprendida, disgustada. El FA está en un problema con Haití porque la permanencia de las tropas no da para más. Las cosas que dice Rubio son bastante sensatas (…). Ninguna verdad se dirime a los golpes.

Las declaraciones de Constanza Moreira a propósito del crecimiento de la derecha en la región:

Ha sido un año terrible. Con lo que le corresponde al Uruguay que es un país tomador de decisiones externas, por su tamaño está muy condenado a su geografía y siempre recibe mucho impacto de la región. (…). Como lo que fue la salida de Venezuela del Mercosur, que para mí es un atraso.

Cuando yo digo que las derechas parecen afianzarse en el plano económico, político y cultural me parece que eso refleja el panorama de América Latina, pero empezando por Trump. Lo de Trump fue la frutilla de la torta. También todos pensábamos que ganaba Scioli (…).

Entonces está Trump y sus sorpresas de cada día, lo votó la derecha. Está Europa, no te voy a decir cayéndose a pedazos pero… (…). La salida de Inglaterra que pone en jaque el gran proceso de integración regional en el mundo, que para nosotros era un ejemplo. El Brexit es mucho más que el Brexit, es lo simbólico.

Para las personas de izquierda fue un año en el que no conquistamos casi nada. Avances en materia de derechos humanos este año no hubo (…). Luego para Uruguay fue un año en materia económica muy complicado. Estamos creciendo cinco veces menos de lo que imaginábamos.

Yo no le echo la culpa a la izquierda del triunfo de las derechas. Las derechas aprendieron a comportarse civilizadamente, ahora ganan elecciones no dan golpe de Estado como antes. Pongamos el ejemplo de Novick, una derecha desenfadada dispuesta a convencer con argumentos, es una derecha en la que tenemos un plano de cosas para compartir.

Que la izquierda se auto victimice diciendo: son nuestros fracasos los motivos del crecimiento de la derecha, puede servir para hacer autocrítica. Pero es una parte de la explicación. ¿Por qué gana Macri? ¿Macri gana porque Cristina dejó a Argentina en bancarrota? No. Los diez años de los Kirchner fueron los mejores años económicos por lejos. Macri gana en un escenario de polarización, se lleva todo lo que tiene contra el kirchnerismo. La explicación de por qué gana Macri no está dada solamente por el Kirchnerismo, hace tiempo que Macri viene ganando en Argentina. Él tiene sus méritos propios, que son muy criticables, pero no dependen únicamente de los deméritos de Cristina Fernández.

Me parece que este año el FA no logró concretar cosas, como el impuesto a los militares y la reforma de la Caja Militar. Era una señal de izquierda de que si te metés con todas las cajas (…), pero con los militares no te metés… Teniendo la mayoría parlamentaria, si esas cosas no salen es porque es responsabilidad nuestra.