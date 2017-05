Corallo: “La industria viene cayendo y se han perdido más de 22.000 puestos de trabajo”

Desde 2014, Washington Corallo es el presidente de la Cámara de Industrias. Está preocupado por el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo en su sector. Hace poco dijo que Uruguay no puede ser un gran Fondes.

Que baje la inflación es una buena medida. Cualquiera incidencia puede complicar los niveles de ingreso. Pero más que la inflación nos preocupa la pérdida de puestos de trabajo o el cierre de empresas.

No se prevé un repunte. El PBI del año pasado creció 1.5. La industria sin la parte de las zonas francas caímos un 0.9. La industria viene cayendo durante cuatro años consecutivos y se han perdido más de 22.000 puestos de trabajo directos.

Uruguay no puede vivir fuera del Mercosur. Nuestros mercados naturales son Argentina y Brasil por proximidad.

En la parte interna, hemos visto erosionada tremendamente la competitividad. No hay sector productivo que no tenga los costos energéticos. También tuvimos regulaciones laborales muy rígidas que complican ciertos aspectos. Una serie de problemas internos del país derivados de la baja del dólar también influyeron.

Muchas veces se dice que si una empresa cierra es porque es ineficiente: puede haberlas, pero Uruguay ha invertido en los últimos millones de años casi seis puntos del PBI en tecnología, estamos bien preparados ante un ciclo de bonanza, las empresas pueden tener condiciones de volver a producir.

El Fondes tiene una capacidad limitada. Muchas de las empresas que forman parte del Fondes no han logrado sus objetivos. No hay manera de generar si no hay conocimiento. A veces no alcanza con la buena voluntad.