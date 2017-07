Darío Pérez: Raúl Sendic “debería dar un paso al costado. Y no le estoy haciendo bullying”

El diputado por el FA también opinó sobre el Gobierno de Nicolás Maduro: “Si yo estuviera en Venezuela estaría preso o muerto, es una dictadura”.

Es uno de los legisladores del Frente Amplio que apoyó a la comisión investigadora de ASSE. La semana pasada, dijo que el presidente Tabaré Vázquez debió aceptar la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic. Hablamos con el diputado Darío Pérez.

Investigadora ASSE

Las investigadoras son importantes para la transparencia, le hacen bien a la democracia. En algunos casos serán errores, en otro caso serán otras cosas. Yo no tengo dudas, lo que quiero es que se sepa. Siempre hay que habilitar las investigadoras en la medida de lo posible, aunque no por cualquier cosa. La oportunidad de la transparencia es importante.

Renuncia de Raúl Sendic

Aparentemente hubo un ofrecimiento de renuncia por parte de Sendic. Hay una figura que es de la del ave fénix: él debería hacer lo mismo.

Si ocurriera, queda a quien le toque y mala suerte. ¿Desde qué lugar hacemos la crítica? Yo soy frenteamplista y de izquierda. En lo que hay que ser coherente es en los principios y en la forma de encarar cómo una persona de izquierda debe encarar una gestión.

Lo que veo son síntomas que para un tipo de izquierda no le gustan. No me banco que se haya gastado ese dinero en una fiesta: porque me acuerdo de los asentamientos y de que puedo con esa plata conseguir aunque sea casas prefabricadas.

La autofagia puede ser destructiva, pero también regenerativa. La autofagia tiene la capacidad de restablecer el equilibrio dentro de la célula.

El olfato mío es que el compañero debería dar un paso al costado. Y no le estoy haciendo bullying. Nunca dejé que patearan a nadie en el piso. Reivindico el derecho de criticar lo que no me parece bien y la autocrítica del Frente Amplio.

Situación en Venezuela

Si yo estuviera en Venezuela estaría preso o muerto, es una dictadura. En Venezuela también hay gente de izquierda que no está con el Gobierno. Maduro está traicionando a Chávez. Chávez ofreció el revocatorio para el día que él no estuviera: pero Maduro lo traiciona porque le tiene miedo al pueblo.

Muchos compañeros se olvidan de dónde vienen o a dónde van.