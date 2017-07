Dastugue: “Todos los que llegan a la Iglesia necesitan ayuda. Si un homosexual va es porque tiene algún vacío interno”

El diputado nacionalista consideró que, a veces, "todo lo que huele a religión se ataca o es encajonado en una esquina”.

Es uno de los tres diputado evangelistas que hoy tiene el Poder Legislativo. Todavía pertenece a Alianza Nacional, aunque considera que es “apresurada” la decisión del senador Jorge Larrañaga de presentarse como precandidato. La semana pasada generó mucha polémica, al reconocer que en caso de que el Partido Nacional llegue al gobierno, deberían revisarse leyes como la interrupción voluntaria del embarazo o la regulación del mercado del cannabis.

Hablamos con el diputado Álvaro Dastugue.

Charla sobre el aborto en el liceo de Salto: ¿violación a la laicidad?

Creo que no hubo violación a la laicidad. Creo que fue apresurada la medida de separarla de su cargo. Si en el liceo, si la directora hubiera durante los últimos meses solo esta clase de información o solo este tipo de clase a los alumnos, podría ser sí que fomentara eso o que flechara la cancha para ese lado, pero ha sido una de las primeras reuniones. Quizás la directora tenía pensado hacer una charla pro-aborto o pro-derechos de la mujer. Creo que si se enseñan todas las ideologías, no se viola la laicidad.

La laicidad es la neutralidad. Se puede abordar el área religiosa: ¿por qué no? El Gobierno no puede promover una en especial. No sabemos qué iba a pasar en los próximos meses o semanas. Hay que investigar. Me parece media brusca la decisión de separarla del cargo.

Separación Estado-Iglesia

Creo que es una fortaleza para la democracia. Me gustaría que hubiera más cristianos, porque esos valores le hacen bien a la sociedad: me gustaría que haya más cristianos en nuestro país. No creo que el Estado debería ser religioso. Pero el Uruguay dio un paso a la laicidad al ser laico. Como cristiano a veces me siento ofendido, apretado o encajonado. El Estado laico es una cosa, el Estado laicista es otra cosa. Todo lo que huele a religión a veces se ataca o es encajonado en una esquina.

El caso del pastor Jorge Márquez: críticas al “lobby gay”

El pastor es mi suegro. Yo le pregunté a Márquez por las noticias de prensa divulgadas: él no tiene notificación de que le haya llegado una denuncia.

Fueron declaraciones fuertes las que hizo. Creo que un grupo de pensadores importantes internacionales, no de Uruguay, que promueve la ideología de género, se han vinculado y han salido noticias de ellos, y han mencionado el tema.

Márquez dijo que aquí no pasa esto. Esto pasa en algún otro país. Creo que hay un grupo de personas que tienen la orientación homosexual que promueven su orientación… si a eso se le puede llamar lobby gay, será un lobby gay.

¿Derogar el matrimonio igualitario? ¿Marihuana? ¿Aborto?

Yo entiendo que el matrimonio es entre una mujer y hombre. No creo que haya que derogarle o quitarle derechos al matrimonio igualitario. No me gusta el nombre de matrimonio. Hay que revisarlo, que eso no implica derogar. La revisaría y en todo caso le cambiaría el nombre. Yo no soy homofóbico. La orientación sexual de mi compañero era respetable. Yo soy cristiano: Dios nos dio el libre albedrío.

Creo que el Partido Nacional es amplio, y debe respetar las posturas de todos sus legisladores. Mi postura es que revisemos las leyes.

La ley de marihuana, por ejemplo, no funciona, no se ha logrado aplicar, es un desastre. Derogaría totalmente la ley de marihuana. Yo consumí marihuana: te genera desconcentración, da risas, genera alegría. Quiero derogar la ley porque no me gusta, pero rever y analizar qué podemos hacer. Está errada y promueve el consumo.

Todas las personas que llegan a la Iglesia lo hacen porque necesitan ayuda, llegan por algún problema. Si un homosexual va a la Iglesia es porque tiene algún vacío interno. Toda persona que va a la Iglesia, en su mayoría, va por algún problema. Nosotros predicamos la Biblia. La Biblia enseña muchas cosas y la predicamos. Tratamos de transformar a todas las personas que van a la Iglesia. No digo que alguien tenga que dejar de ser homosexual, deja si quiere.

Salida de Alianza Nacional

No estoy de acuerdo con la decisión de Jorge Larrañaga, creo que fue apresurada. Hoy no me siento parte de la candidatura. Jorge es una persona que le ha dado muchísimo al partido, veremos qué pasa.