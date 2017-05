Debate por la reforma de la Caja Militar: “No compartimos hablar de déficit”

El Gobierno tiene casi terminado el proyecto de ley de reestructura de la Caja Militar y los lineamientos generales fueron presentados al Secretariado del Frente Amplio. Las Fuerzas Armadas advierten al Gobierno que la reforma traerá consecuencias graves.

Hablamos al respecto con el general (r) Hebert Figoli, coordinador del equipo de análisis de la seguridad social militar.

Se trata de los comentarios del señor comandante del Ejército, por lo tanto de un general en actividad: no voy a emitir comentario sobre algo que es reservado para el personal en actividad. De todas maneras, estuve en el acto del 18 de mayo y puedo decir que comparto en todos sus términos lo que dijo.

Estamos ajustados por el Estatuto Militar, que es diferente al de los funcionarios públicos.

No es una Caja Militar, es un servicio: no es caja porque no manejamos recursos propios, porque simplemente nos manejamos a pagar las pasividades y retiros de acuerdo a lo que establecen los órganos superiores. Es una unidad ejecutora del Ministerio de Defensa, no puede realizar inversiones, recibir depósitos o ejecutar préstamos. Al no tener independencia financiera o autonomía administrativa, no podemos hablar de caja, como sí puede ser la Bancaria o la de Profesionales. Estamos en dependencia absoluta del Ministerio de Defensa. Hablar de déficit… no lo compartimos.

La tan nombrada cifra de 400 millones de dólares… de acuerdo a la información que manejamos, estaríamos hablando de 356 millones de dólares de asistencia financiera.

El año pasado, este equipo, conformado por especialistas y profesionales militares, comenzamos nuestra actuación con los mandos naturales por esta eventual imposición de un nuevo IASS: el alcance en términos financieros es igual o superior.