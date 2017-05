En las últimas horas se supo que ALUR pagó durante 10 años una partida en negro a los cortadores de caña de azúcar. Cuando se tomó esta decisión Raúl Sendic era presidente de ALUR y eso fue parte de una negociación con los cañeros para evitar un conflicto en el año 2007. La partida anual de 7.500 pesos, sin realizar aportes al BPS, abarca a casi 2.600 trabajadores, entre cortadores de caña de azúcar, rejuntadores y maquinistas, entre otros.

¿Cómo reaccionó la oposición ante esta noticia? Hablamos con el senador por el Partido Nacional Álvaro Delgado.

Ancap terminó siendo una caja de Pandora: todos los días nos enteramos de algo diferente, no precisamente de algo positivo. Valoré la actitud del actual directorio de ALUR, que dijo que no podía seguir haciéndose cargo de esto.

Esta partida no es una donación, de ninguna manera. Fue en el 2007 que se negoció, cuando Sendic era presidente de Ancap. A raíz de un conflicto, ALUR toma la decisión de pagarle a los trabajadores de los productores de caña de azúcar, a unos 1.600, pagarles una partida por productividad a fin de año, que al final fue de unos 400.000 dólares por año. Eso se pagó sin aportes, por parte de una empresa estatal, con fondos públicos, a trabajadores que no son propios, sino ajenos. Si cualquiera de las personas que recibió esa partida hace un reclamo laboral o similar… esta partida se incorpora. No es una donación porque tiene una contraprestación, que es el trabajo. No se hace a trabajadores propios, sino a trabajadores ajenos. Es una locura, más allá del monto. ALUR se manejó casi como una ferretería.

Esto no pasó por Ancap, pasó por el directorio de ALUR, donde no había directores blancos. Es un tema que impactó.

Estamos evaluando el tema y lo hablamos con otros partidos. Posiblemente ampliemos la denuncia que está en Crimen Organizando sobre la gestión anterior de Ancap incluyendo este tema. Es un tema que tiene muchas aristas y que creo que amerita ampliar la denuncia.

Acá hay una evasión del Estado contra el Estado: de ALUR contra el BPS.