Della Valle: “Solo una mente enferma puede guardar banderas de Peñarol en la sede de Nacional”

El Club Nacional de Football quedó envuelto en una investigación judicial a partir de la incautación de 33 banderas de Peñarol.

¿Hay responsabilidad de los dirigentes en promover u ocultar el robo de banderas como “trofeos”? Hablamos al respecto con Víctor Della Valle, asesor de seguridad de Nacional.

Hay dos tipos de investigación. La judicial-policial y la que tiene que ver con la directiva de Nacional, que va a tomar medidas para erradicar la gente que dentro de los que integran la seguridad no supieron trabajar como se les dijo: serán expulsados.

El hincha que fue procesado fue cesado inmediatamente que fue detenido, cuando supimos que se habían encontrado en su casa la bandera. La directiva estudiará los otros casos. Esa persona no va a entrar más a una cancha, por lo menos en la que haya cámaras de reconocimiento facial.

Las banderas no estaban en la sede, es evidente: estaban en la casa del hincha. Ningún directivo anda revisando baños o recovecos en un estadio o en la sede.

Nunca oí que Marcelo Sosa dijera que había banderas de Peñarol en la sede: si él sabía eso, de repente es por eso que quiere renunciar. Yo nunca bajé a un sótano para ver qué había adentro. Si alguien guardaba otros objetos, no lo podemos saber. El presidente de Nacional no las vio, yo tampoco, los dirigentes tampoco. No es obligación de los dirigentes andar revisando ese tipo de cosas. Solo una mente enferma puede guardar banderas de Peñarol en la sede de Nacional, es incomprensible.

Es muy difícil el tema de la seguridad. Un sistema es que la Policía entre a los estadios, lo que, por bien o por mal, no está pasando. Contratar una empresa de seguridad externa es difícil porque no tienen armas ni autoridad jurídica para detener personas. Y la otra es que la hacen Peñarol y Nacional de regularse ellos mismos.

Uno está acostumbrado a las noticias falsas o a las que no se confirman. Nos preocupa el tema, estamos indignados y vamos a tomar medidas. Pero los dirigentes no les pagaban a las barras para que consiguieran los trapos, y fue eso lo que llegaron a decir. No se puede decir alegremente que cuatro dirigentes de Nacional le pagaban a las barras o a los colaboradores para que consiguieran trapos de Peñarol: no se puede decir. Hubo una falla en la seguridad, cuatro personas vulneraron la confianza y por eso van a ser echados.