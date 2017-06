Díaz: “Este año tenemos sí o sí que empezar a aplicar el nuevo Código del Proceso Penal”

El fiscal de Corte consideró que “si se implementa una prórroga”, debe ser “única y breve”: “La decisión de un aplazamiento es del sistema político”.

Si no hay cambios, el nuevo Código del Proceso Penal entrará a regir el próximo 16 de julio, y una de las caras visibles es el fiscal de Corte, Jorge Díaz, porque serán los fiscales quienes conducirán las investigaciones.

También hablamos de otros temas con Díaz, como las amenazas a los fiscales y jueces, y la situación del vicepresidente Raúl Sendic.

La tarjeta corporativa de Sendic

Recibimos el jueves en la tarde una nota del diputado Pablo Iturralde. La nota y la investigación periodística tenían que ver con el caso Ancap, así que la remití al fiscal que trabaja en esa causa: él puede agregarlo a esa causa o iniciar una distinta.

El polémico libro de Urruzola

En este país, por ahora, quien decide llevar adelante una investigación o no es un juez. Cualquier juez penal podría haber actuado de oficio ante el libro de María Urruzola. El único que hizo algo fue el fiscal de Corte.

Lo que hice fue lo único que podía: informar a la fiscal de la existencia del libro y la existencia de los expedientes.

En primer lugar se me critica a mí por hacer algo, pero el resto no hizo nada. Hice lo único que podía hacer, que era poner en conocimiento de la fiscal la situación. El fiscal de Corte no abre ni cierra investigaciones. Yo no abro causas, ni cierro causas.

Amenazas a jueces y fiscales

Hay que tener tranquilidad y firmeza. Una cosa es una amenaza, que hay que denunciarla, y otra cosa es una situación de riesgo. En algunos casos hemos percibido situaciones de riesgo que hacen que se disparen las alarmas y se tomen medidas.

Episodios de estos han sucedido siempre. En los cinco años que llevo a cargo de la Fiscalía de Corte, en tres oportunidades recibí situaciones de alerta.

Nuevo Código de Proceso Penal: ¿aplazamiento?

Yo dije que prefería dilatar la entrada en vigencia para que se pudieran aprobar e implementar los cambios y ajustes que son absolutamente imprescindibles. La decisión del aplazamiento, que es política, la toma el sistema político. El sistema dice que empieza el 16 de julio y nosotros trabajamos con ese horizonte.

Si se implementa una prórroga debe ser única y breve. No podemos alentar esa ilusión de que si lo prorrogamos no entrará en vigencia. Este año tenemos sí o sí que empezar a aplicar el Código.

Algunas personas que están en contra del Código aprovechan cualquier problema externo para decir que es culpa del Código. Hay gente que se opone a la reforma y busca el pelo en el huevo para evitar la entrada en vigencia.