Diego Rodríguez: “La Intendencia lo único que quiere es meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos y hacer caja”

Las declaraciones del edil Diego Rodríguez:

Vemos que la Intendencia quiere agilizar pero quita la media hora y pasa el ticket de estacionamiento a una hora. Esto es un afán recaudador y es un tarifazo. El intendente Martínez aprovechó la volada y aumentó el estacionamiento tarifado.

Nosotros no recibimos explicación, nos enteramos del tarifazo por los medios de comunicación. Cuando se levante el receso parlamentario vamos a llamar a los directores. (…) Yo le diría al director y al intendente que se mejore el transporte público.

Tenemos el boleto más caro de la región, los ómnibus van llenos de bote a bote y no hay mucha frecuencia (…). ¿Dónde está el plan de movilidad que se había querido implementar? Nosotros no vemos un plan de movilidad, no vemos que haya obras, vemos que se aumenta el tarifado y que no es volcado al arreglo de las calles.

La Intendencia lo único que quiere es meterle la mano en el bolsillo de los ciudadanos y hacer caja. Nosotros vemos que el estacionamiento tarifado es deficiente, que se pone en calles donde no tendría que estar, es simplemente recaudación. Creemos que es necesario ir a una mejora de la movilidad.

En zonas como Pocitos, Punta Carretas, Prado, Paso Molino hay calles que son doble mano y no tienen más de 20 metros de ancho y se estaciona. Deberíamos trabajar todos para mejorar la movilidad.

Es una cosa de locos, yo pregunto ¿quién toma esos criterios desmedidos que afectan el bolsillo del trabajador? La persona que viene a trabajar ocho horas va a pasar a pagar un platal. Obviamente conviene más dejar el auto en un estacionamiento privado, queremos investigar que hay ahí porque eso también suena raro.

Yo no quiero marcar suspicacia pero lo vamos a preguntar. Nos llama poderosamente la atención que con la instalación de estos futuros estacionamientos subterráneo se dispare el estacionamiento tarifado.