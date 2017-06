Durán: “Estar en los zapatos de Amaral no debe haber sido fácil. Él manifestó que se sintió no protegido”

En las últimas horas, el Club Nacional de Football es noticia por varios motivos. Este miércoles, la institución que preside José Luis Rodríguez homenajeará a Luis Suárez, bautizando con su nombre una de las canchas de entrenamiento en el predio de Los Céspedes. Además, el equipo tricolor está en plena negociación con el empresario Daniel Fonseca para definir la salida del juvenil Rodrigo Amaral.

Hablamos sobre estos y otros temas con el dirigente tricolor Pablo Durán.

Caso Rodrigo Amaral

Todavía no ha terminado porque todavía no se firmó nada. El lunes hubo una reunión de más de cinco horas con el contratista, donde participó el propio jugador y su madre: se hablaba de Amaral como una mercadería, pero era importante conocer su sentir en todo esto.

Se había llegado a un principio de acuerdo tras una negociación no fue fácil. El contratista pidió una compensación porque entendía el valor estaba devaluado: pidió la incorporación de dos jugadores juveniles. Luego se logró separar los temas de Amaral y de los juveniles.

Amaral tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de este año: a partir del 1º de enero, si él se vende, es cero el dinero que ingresaría al patrimonio de Nacional. Fonseca tiene una exclusividad para intermediar en la transferencia del jugador con un cuadro de fútbol.

Creo que este proceso ha tenido muchos capítulos. Después que esté firmado todo haremos evaluaciones. El jugador no tiene la voluntad de entrenar en Nacional, sabiendo que muy probablemente no tendrá la posibilidad de tener competencia. Esperamos que se pueda mentalizar para estar en cuadro de primera línea y sea un jugador de elite, como todos pensamos. Es hora de pensar en él.

En la reunión pudieron hablar Rodrigo y su madre. Estar en los zapatos de Rodrigo no debe haber sido fácil. Le dimos las explicaciones de Nacional de porqué hicimos cada acto. Él manifestó que en el proceso se sintió no cuidado, no protegido. Él quería terminar este episodio: ojalá que termine mañana.

La negociación tuvo momentos tensos, pero debemos destacar que Fonseca también ha viabilizado esta negociación. Reivindico lo que él hizo en pos de una negociación.