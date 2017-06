Eduardo Vica Font sobre las tupabandas: “Mujica se equivocó en lo de tres o cuatro militantes… se le cayó un cero”

El expolicía Eduardo Vica Font sumó su testimonio a aquellos que vinculan a Eleuterio Fernández Huidobro y a José Mujica con las llamadas “tupabandas”. En una entrevista con el diario El País, Vica Font dice haber capturado a los asaltantes que trabajaban para esta organización y lo llevaron a la vinculación con los integrantes del MLN y el MPP. A raíz de esta declaración la fiscal Stella Lorente pidió que se reabra la investigación.

Hablamos con el expolicía Eduardo Vica Font

No me mandaron callar, me lo sugirieron: no callarme, sino como una medida que no tiene nada que ver con otra razón que no sea protegerme. La orden vino de una jerarquía alta, pero no política, de Jefatura. Estamos todos entre gente conocida y somos compañeros. La jerarquía se dio por enterada de que el procedimiento había culminado con total éxito en el año 98 y última parte del 97, que estaban detenidos y procesados los integrantes de la bandas que atacaron remesas y blindados… No sé. Fue una sugerencia que yo la tomé, aunque podría haber continuado sin problema.

Es correcto lo que hace el senador [Mujica]. Se equivocó en lo de tres o cuatro… se le cayó un cero. De todo eso, hay una cantidad importante que, entre que eran integrantes del MLN históricos, más otros reclutados después con el paso del tiempo. Se conformaron bandas. Fernández Huidobro le reconoció a Nano Folle que había estado reunido con integrantes de estas bandas y le dijeron que iban a salir a meter el caño, y él ya era legislador. No soy solo yo el que lo dice. Los que componían las bandas no eran dirigentes políticos históricos en ese momento.

Cuando salió el libro de Urruzola, que el fiscal de Corte mandó documentación a la fiscal, pensé que sería obvio que me iban a llamar: fui el que dirigí todo el equipo de la debacle de las polibandas.

Al principio todo fue como una rapiña, con un tiroteo en el que falleció uno de los asaltantes y hubo un policía herido. Después de eso, como a los 15 o 20 días, se siguió trabajando un poco más porque el asaltante había muerto. Hicimos varios allanamientos y en la casa de chiquilina herida encontramos cosas de campamento, literatura subversiva, cosas que indicaban que la movida era otra.

Los policías las nombramos como tupabandas. Eran distintas en su operativo, en su armamento, en su organización, en su preparación del asalto, en sus formas de fugar.