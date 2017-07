El día después en Venezuela: la elección de la Asamblea Constituyente en una jornada cargada de violencia empeora la crisis

¿Cómo pueden impactar las elecciones en el resto del continente? ¿Qué futuro le espera al régimen del presidente Nicolás Maduro? Lo hablamos con Ignacio Bartesaghi, director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay.

Es difícil llamarle elección. Lo que está claro es que empieza una nueva etapa. Maduro no quería dialogar: esto que está dialogando es un quiebre del orden democrático, que ya se venía dando, por lo que se está confirmando su posición. La Asamblea Constituyente es anticonstitucional.

¿Dónde está la representatividad en esa Constituyente? Contar los votos cuando no hay observadores internacionales… hay un deterioro institucional tremendo. La condena internacional va a aumentar, incluso puede haber sanciones económicas.

Este es el último paso que se da previo a una salida. Lamentablemente esto va a empeorar la situación.

Uruguay está en un punto intermedio, pero se diferencia de Bolivia y de Ecuador. Uruguay no tendría que haber aceptado el rol de mediador, es un juego muy costoso. El responsable de no aplicar la Cláusula Democrática es el presidente, no tanto la Cancillería.

Marcelo Abdala fue a Venezuela y cuando regresó dijo que el pueblo venezolano estaba feliz.

Uruguay va a tener que cambiar de posición y va a tener que ser pronto. El Mercosur tiene que dar una señal muy clara, es quien puede hacerlo.

Estados Unidos puede sancionar económicamente a Venezuela. Si se le aplican sanciones económicas, no se perjudica al pueblo, porque ese dinero en realidad queda en manos del Estado.