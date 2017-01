El Empleado del Mes critica al Carnaval uruguayo y recuerda cuando comió excremento

Así habla Javier Abreu:

Lo que se comenta no es la calidad del espectáculo sino lo bizarro. También hay una cuestión de decir que hay un montón de esfuerzo, pero eso no implica que no se pueda hacer de calidad.

Cuando vemos otras cosas de calidad en otros lugares también hay esfuerzo y cariño. Dentro de lo popular creo que sí tiene representatividad, pero el desfile es muy pobre, se ve la calle oscura, cómo presentan la cartelería.