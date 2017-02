El femicidio en debate: colectivos reclaman decretar “emergencia nacional”

Ante los siete casos confirmados en solo 50 días del año, planteamos una mesa de análisis con la socióloga Teresa Herrera y el psicólogo forense Gustavo Álvarez.

Para debatir sobre este tema planteamos una mesa de análisis en estudios. Ante los siete casos confirmados en solo 50 días del año, y los reclamos por tipificar delito de femicidio, hablamos sobre el tema con Teresa Herrera, socióloga e integrante de la Red contra la violencia doméstica y sexual, y Gustavo Álvarez, psicólogo forense y director de la Asociación Latinoamericana sobre esa disciplina.

Teresa Herrera

Emergencia nacional implica aprobar lo más rápidamente la ley integral, que va a paso de tortuga en el Parlamento. Significa que hoy se destine más dinero a la prevención, que no se destina, no hay ninguna campaña que se haga en torno a este problema.

Los médicos peregrinan de un lado al otro buscando dónde poner a una mujer que hace una denuncia. También está todo el tema de los procesos, que se corta en algún lado. Pero también está el tema del Poder Judicial, que tiene pocos recursos, pero que también tiene una ideología espantosa en este tema, me basta remitirme a las declaraciones de Chediak.

El crimen pasional no existe, es una barbaridad ponerlo así en los medios. Son crónicas de muertes anunciadas. Es todo un proceso. No son arrebatos de pasión. Si pensáramos eso, pensaríamos que son muertes inevitables, pero no es así: son evitables. Este tema no se estudia en la Universidad… Tiene que ser una emergencia nacional.

Gustavo Álvarez

Primero hay un nivel de cómo establece las relaciones interpersonales cada pareja. Un nivel medio, en el que las instituciones van trasmitiendo determinada visión de cómo se decodifica a uno como hombre y a otro como mujer. Y después lo cultural, que tiene una incidencia importante: en cuando a lo patriarcal y a la cosificación de la mujer.

Desde la psicología criminal comparto lo que dice Teresa de lo pasional. Ninguna conducta se genera en el vacío, en general el ser humano va teniendo conductas escalonadas hasta llegar a una conducta final.

Hay en el caso de Manuela Stábile hay determinadas estructuras de personalidad y de vínculo que se escapan un poco a la gráfica de lo habitual. En general, el psicópata establece relaciones de utilidad.

Lamentablemente, con el ordenameinto de cárceles y la situación del sistema penitenciario, el aumento de las penas privativas de libertad no ha causado impacto en la disminución del delito.

TH

Las organizaciones queremos la ley integral, no queremos el parche de ponerle el título de femicidio. Sí pensamos que es una señal clara para quien va a matar a una mujer y para la sociedad de que este no es un crimen cualquiera, porque te matan por ser mujer, por tu condición de serlo. Ese es el sentido del femicidio. Pero con eso no alcanza. Por eso hablamos de la necesidad de la ley integral.

Desde el punto de vista parlamentario, lo que están haciendo es legislar al grito. Como hay tanto problema ponen la figura del femicidio. Pero hagan cumplir las leyes que ya están y aprueben la ley integral. Mientras tanto, las mujeres nos seguimos muriendo, nos siguen matando como moscas.

Fue un larguísimo proceso para poder llegar a esta ley. No fue una improvisación. Tiene 103 artículos que hablan de todos los tipos de violencia, de la prevención, de la protección. Por eso es una ley integral.

El protocolo de las tobilleras prevé que en una situación de riesgo se coloque la tobillera: es una decisión del juez. Yo le pregunto a los jueces y juezas por qué no ponen más tobiellas.

El caso de Valeria Sosa, donde la jueza dice a las dos de la mañana que los manden con los abuelos, nos demuestra cómo está funcionando el sistema. Muy mal se puede hacer una evaluación de riesgo cuando se da una orden por teléfono y se informan a través de la Policía.

GA

En general hay una base paranoide, donde se codifica a la mujer como un objeto… y se reacciona en función de eso. El ser humano aprende por modelos. Y los modelos violentos, no solo familiares, inciden, generan factores predisponentes para el actuar violento.

Hay algo cultural que termina dando como producto esto. No es lineal.

TH

No hay una estudio de los agresores uruguayos. Los modelos que se aplican de prevención están basados en estudios de otros países. No hay un perfil de los agresores. Y tienen características distintas al agresor mexicano, al argentino… no sabemos qué tipo de agresores tenemos. Sí sabemos que predomina eso de que ‘esa mujer era mía’.

GA

No nos olvidemos de que hay víctimas secundarias. Los niños tienen un impacto tremendo.

TH

Yo diría que son primarias. Padres que fueron denunciados asesinaron a niñas y niños. Dentro de la ley integra hay un proceso de evaluación psico-social de los chicos para ver si pueden tener un contacto con el padre.