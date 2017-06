El fiscal Zubía fue amenazado de muerte: “Siento que el delito está con más impunidad día a día”

El fiscal Gustavo Zubía y el juez José María Gómez fueron amenazados de muerte. Investigadores del caso señalaron que la amenaza estaría vinculada con el caso del hombre que intentó matar al abogado penalista Gustavo Bordes, por el cual procesaron a tres personas.

Por esas amenazas, Zubía y Gómez tendrán guardia policial.

En este sentido, el fiscal Zubía habló con Desayunos Informales.

Hubo una situación de amenaza grave, tanto para el juez como para mí. No me pareció oportuno si salieron filtraciones a la prensa. Hubo amenazas de muerte, eso lo corroboro. Pero no voy a ingresar en detalles.

Ando armado con dos armas. Una de fuego, la otra es la birome. Es más efectiva la birome que el arma de fuego.

Vivimos en una situación donde el deterioro del accionar sobre la delincuencia se está viendo día a día. Siempre hubo cosas de jueces y fiscales amenazados, pero ahora se están acumulando.

Estoy sin custodia policial, pero ya me llamaron. Presumiblemente, y lamentablemente, voy a tener que andar enjaulado por unos días.

A nadie le gusta que lo amenacen. El ciudadano de a pie está sufriendo mucho más. Es un problema de toda la ciudadanía. Hoy esto es un circo: las libertades benefician a los pocos delincuentes que atrapamos. Siento que el delito está con más impunidad día a día.