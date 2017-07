Está en marcha un paro general del PIT-CNT de 24 horas, que afectará al transporte durante toda la jornada. El reclamo central es por la distribución de recursos planteados en el proyecto de Rendición de Cuentas. Pero la plataforma de reivindicaciones es variada: se incluye el 6% del PBI para la educación, el pedido de más inversión pública y desarrollo de la industria, la defensa de las empresas públicas y el reclamo de verdad y justicia por las desapariciones en dictadura.

Hablamos sobre este tema con el dirigente sindical Joselo López.

Esperamos un acatamiento masivo. Este paro fue votado por unanimidad en la mesa representativa del PIT-CNT, por lo que también tiene esa fuerza adicional. Todavía no se puede hacer una evaluación, pero ya vi que hay menos movimiento que el habitual.

Fue un portazo a la negociación colectiva lo que pasó. En los años anteriores, el Ejecutivo planteaba que el problema para negociar con los sindicatos era que los plazos no le daban en el marco de la Rendición de Cuentas. Pero en la actividad privada, cualquiera de las ramas tiene por lo menos dos o tres meses. En la rama pública hay 15 días: es imposible ponerse de acuerdo en ese tiempo.

El Gobierno demostró que no es que no dan los tiempos, sino que no quiere negociar con el sector público. El año anterior hubo un importante ajuste fiscal, mientras que para el gran capital sigue habiendo exoneraciones realmente llamativas, de las que se podría obtener recursos necesarios.

El PIT-CNT pide más gasto en el orden social, pero entendemos que hay de donde sacar esos recursos. Si uno ve las exoneraciones tributarias que tienen las empresas de gran porte y las multinacionales… y se hace un ajuste fiscal que en el 90 % se paga con trabajo. Tenemos estudios del Instituto Cuesta Duarte sobre las ganancias siderales de las grandes empresas. La brecha sigue ampliándose: los ricos son más ricos.

Tenemos medio millón de uruguayos que gana menos de 20.000 pesos: con eso ya se ve cómo está la distribución de la riqueza en nuestro país. Los que tienen más deberían aportar más para poder desarrollar políticas sociales.