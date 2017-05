“El Gobierno tiene un dilema: coloca más impuestos a los que más tienen o no va a llegar al 6 % para la educación”

Una de las reivindicaciones del PIT-CNT en el acto por el 1° de mayo estará centrada en la educación.

En el marco de un nuevo 1° de mayo, en el que se conmemora el Día de los Trabajadores, el PIT-CNT encabeza un acto en reivindicación de los derechos de los trabajadores.

Conversamos con Fernando Pereira, presidente del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, y con Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio.

Elbia Pereira

Uno de los ejes tiene que ver con la educación: va a estar centrado en la necesidad de por qué es necesario que haya una mayor inversión en educación. Hablamos de un porcentaje mínimo del PBI, que es el 6 %. Vamos a tratar de colocar cuáles son para nosotros los contenidos que va a llevar y que va a tener ese 6 %.

Otro de los ejes tiene que ver con el papel de la mujer. No es menor que en el estrado vaya a haber dos mujeres: eso habla mucho de la central de trabajadores, de la marcha del 8 de marzo, de un proceso que se viene viviendo.

Fernando Pereira

No es un problema de la central sindical que haya pocas mujeres, es un problema de la sociedad: nos hemos propuesto modificarlo. Estamos en el proceso de ello. En el próximo congreso se encontrarán los acuerdos para que al menos un tercio del directorio esté compuesto por mujeres. Hay que generar las condiciones para que suceda: me importa que se democratice la institución.

Hay asuntos que son fundamentales. Uno de los ejes va a ser el salario, que es parte de la pelea central de los sindicatos. Y también el trabajo.

El Gobierno tiene un dilema. O coloca más impuestos a los que más tienen o no va a poder llegar al 6 %. Debería intentar hacerlo, porque es un Gobierno progresista. Si no se puede recortar, hay que construir recursos.

Elbia Pereira

Queremos que el 6 % quede establecido en esta Rendición de Cuentas. No se trata en términos de conflictividad. Las movilizaciones van a estar presentes, pero por parte de toda la sociedad: es un tema de todos. Vamos a plantear por qué el 6 %. ¿Ese 6 % basta? Para nosotros es un mínimo, es un piso para cubrir todas las necesidades.

Fernando Pereira

Hay dirigentes de todos los partidos invitados, también el presidente. Diálogo hubo siempre con el Poder Ejecutivo. Sería fundamental que el Gobierno convoque a la negociación colectiva del sector público lo más pronto posible.

Si hay negociación colectiva de calidad… en general se puede llegar a acuerdos.

Entre el 90 y el 2005 no había ninguna forma de que usted accediera a un aumento salarial por una negociación colectiva: esto no existió siempre y hay que recordarlo.

Sobre la injerencia norteamericana va a haber un capítulo completo en el discurso: nadie duda de la existencia de esa injerencia en todo el planeta. La hay en el plano militar y en el político. Después de treinta años nos enteramos que participaron de la dictadura militar uruguaya, pero durante treinta años lo negaron.

No compartimos todo lo que hace Maduro, es evidente que no. Estamos teniendo una actitud responsable que es decir que los problemas de los venezolanos los tiene que resolver los venezolanos. Queremos analizar desde Uruguay la situación de Venezuela, pero me parece que se opina muchísimo de situaciones que se desconocen. Maduro fue un presidente electo, Chávez pasó por trece elecciones.

Yo no comparto la acusación de Maduro hacia Nin Novoa, así como tampoco comparto algunas planteamos de Nin Novoa hacia Venezuela. La posición de Almagro para mi gusto ha sido muy flechada.

Quienes tienen que resolver los problemas son los venezolanos, y de forma pacífica. El movimiento sindical en Venezuela no puede generar tensión si quiere la paz.