¿El lenguaje discrimina?: “Una cosa es ser feminista y otra es agarrar el primer ómnibus que pasa”

El debate sobre el lenguaje inclusivo, de género o no sexista cada vez se impone más. La semana pasada fue cambiado el nombre de la Defensoría del Vecino de Montevideo, que ahora se llama Defensoría de Vecinos y Vecinas, lo que provocó algunas críticas. En Argentina hace algunas semanas la ministra de Educación de Santa Cruz habló de los “jóvenes y jóvenas”. ¿Dónde está el límite? ¿El lenguaje discrimina?

Para conversar sobre este tema, recibimos a la profesora de Historia María Emilia Pérez Santarcieri.

Tantas veces, frente a tantos problemas que han ocurrido en nuestro país se dice que es porque es algo que lo dejó la dictadura. No sé si este tema no tiene que ver con lo mismo. La gente no quiere aceptar autoridades y las autoridades son necesarias en todo. Tenemos alguien que orden esto, que es la Real Academia del Idioma. La academia ha demostrado que se ha ido adaptando. Cuando aceptan una palabra es porque ya es de dominio público.

La gente cree que cada uno va a hablar de cualquiera manera, y eso es inamisible. Tenemos el lenguaje en común con todo el resto de América. No es para que cada uno diga lo que se le antoje. La academia ha demostrado tanta flexibilidad que a veces es demasiada.

En el idioma español, diciendo todos está todo el mundo incluido. Hay cantidad de palabras en las que es fácil pasar al femenino. Yo no voy a decir ‘edila’, o que una mujer es ‘inutila’. Nunca oí que nadie dijera ‘el pianisto’, pero sí decían ‘el modisto’.

Una cosa es ser feminista y otra es agarrar el primer ómnibus que pasa. Si yo hubiera estado con el asunto de la Defensoría de los vecinos, yo hubiera puesto Defensor de la vecindad, porque el idioma tiene que tender a acortar términos.

Estas cosas deben ser cuidadas.