El polémico fallo sobre la interrupción del embarazo en Soriano: el debate sobre la decisión de la jueza

Un fallo de una jueza de Soriano dictaminó que una mujer detuviera el proceso de interrupción del embarazo tras el pedido del coprogenitor.

Debatimos sobre la actuación de la jueza con Lilián Abracinskas, directora del Mysu, y Carlos Iafigliola, diputado por el Partido Nacional.

Lilián Abracinskas

El fallo está afuera de todo marco. La jueza está interviniendo en base a sus creencias, no dentro de los marcos de la Justicia.

Carlos Iafigliola

L.A.

La jueza tiene que administrar justicia, no reabrir los debates porque está no de acuerdo con una ley. Está infringiendo la ley al hacer una interpretación personal. Esto es insólito.

En la ley no hay ningún agujero. Lo que no les gusta a quienes está en contra de la ley es que históricamente eran los valores quienes decidían si una mujer podía o no abortar.

Es una mujer en situación de embarazo no deseado, es madre de otro niño. No tiene tutela de nadie: porque no nació.

Esto tiene que ver con una creencia religiosa, pero por suerte estamos en un Estado laico. No se puede imponer la creencia religiosa por el aparato jurídico porque sería la Inquisición.

La mujer absolutamente honesta. Podría no habérselo dicho jamás. El coprogenitor puede ser consultado si ella autoriza esa consulta. El consentimiento informado que se exige es el de la mujer.

Hasta ahora las mujeres estábamos sometidas a que se podía obligar a una mujer a abortar para proteger el honor de la familia: ¿alguien se desgarró las vestiduras por esto?

El fallo es inválido.