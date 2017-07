Espionaje en democracia: “Más ingenuo no puedo haber sido. Nunca se me ocurrió que podía tener un espía al lado”

Hablamos con Eduardo “Lalo” Fernández (dirigente del Partido Socialista y asesor de Daniel Martínez) sobre el caso de “Leandro”, el espía que se infiltró durante dos décadas en las filas de la FOEB y el Partido Socialista.

Cuando leí el primer artículo en Brecha no entendía, pero cuando empecé a mirar entré a sacar conclusiones. No me podía convencer, pensaba que no podía ser. Ahora sí puedo decir que sabía que él había tenido un pasado militar: nos había dicho que había estado como administrativo en Defensa.

Estábamos todos los días. Éramos vecinos también, por lo que muchas veces nos íbamos juntos. Conocía su casa, su familia, y él la mía. Llamé una vez, no atendió y ta: ¿para qué lo voy a llamar? ¿Qué le voy a decir?

La última vez que estuve con él fue en el 2006, 2007, cuando lo encontré en Minas en una actividad política: le pregunté y me dijo que él estaba alejado del partido. Me sorprendí, pero después me entré a enojar. Un espanto.

Y lo tercero: ¿para qué el Ministerio de Defensa Nacional o el Ejército tenía espías en el movimiento sindical en democracia? ¿Qué nos controlaban? Espiar y que las Fuerzas Armadas digan que es por hobby… ¡por favor! Es un error haber dicho eso.

El Estado puede tener Servicios de Inteligencia para la defensa nacional. Pero… ¿perseguir a ciudadanos y organizaciones? Estaba controlado el PIT-CNT, la FOEB, el Partido Socialista.

Los mandos o quien sea tienen que tomar cartas en el asunto y explicarnos a todos. Estábamos todos investigados. Todos saben que cuando Azucena asumió el Ministerio de Defensa generó una cantidad de cambios que en muchos militares generaron preocupación, nerviosismo y bronca, pero ella siguió adelante.

¿Qué es lo que buscaba? Todos buscábamos reafirmar la democracia, investigar los temas de derechos humanos… Estos señores estaban en todos lados, pero ¿haciendo qué?

Yo no puedo asegurar que hoy esto no pasa más, pero creo que se fueron cortando algunas cosas. Más ingenuo no puedo haber sido: nunca se me ocurrió que podía tener uno al lado.