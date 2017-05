¿Existen perros que son agresivos por naturaleza?

Hace unos días hubo un nuevo caso de un perro pitbull que atacó a una persona. El perro lastimó gravemente a un anciano de 95 años, quien además era veterano de la Segunda Guerra Mundial, en Qubracho, Paysandú. El tema puso otra vez sobre la mesa el debate sobre la tenencia de perros violentos.

El año pasado la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal recibió 646 denuncias por tenencia irresponsable de animales. Además, el Ministerio de Ganadería está trabajando en una regulación de estas razas desde 2018.

En esta línea, Francisco Winterhalter apuntó:

Es normal observar en las personas el prejuzgue, asumiendo que un perro va a ser agresivo.

Una realidad es que genéticamente fueron perros creados para luchar con toros, en el caso de los pitbull, y de eso viene la gravedad de su mordida. Todos los animales que son predadores suelen morder y no soltar. Es un tema instintivo.

Hay algo muy importante y es que en la naturaleza no todas las energías son compatibles. Eso significa que quizás no todos los propietarios tengan las características para tener a estos animales. Una persona pasional y permisiva no es apropiada para estos animales.

El hecho de poder lograr tener un perro equilibrado depende de varios factores. Uno de ellos es el proceso de adaptación.

Los perros no dejan de ser animales y de tener sus comportamientos propios. Un perro con miedo te va a morder una vez y te va a soltar. Un perro agresivo te va a morder y no te va a soltar.

Más allá de lo previsible que sea un perro, debe ser vigilado por un adulto. El hecho de prohibir refleja ignorancia y falta de recursos. Hay perros que aunque quizás no sean rehabilitables sí sean compatibles con determinadas personas.