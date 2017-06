Fabián Coito: “¿A quién no le gustaría [dirigir la selección mayor]?”

Fue en DT de la selección uruguaya Sub-20 que se consagró campeona sudamericana luego de 36 años y que acaba de terminar cuarta en el Mundial de Corea del Sur. ¿Renovará su contrato con la AUF? ¿Qué jugadores tiene futuro de selección mayor a corto plazo? Hablamos con Fabián Coito.

Ahora estoy reinsertándome en las actividades familiares en mi casa, compartir con la prensa y a través de la prensa mi experiencia, y en otras actividades que yo tengo aparte de la AUF, donde quedé sin contrato.

La experiencia fue tremendamente positiva en todo sentido. Por el país en el que estuvimos, por los días que convivimos, por la experiencia para ellos como futbolistas, y aparte porque fuimos protagonistas de ese torneo. Tener la sensación de que fuimos importantes es llamativo. Vengo con una sensación de mucha felicidad por lo que vivimos.

Cuando te afiliás al resultado para armar una opinión, estás condicionado por eso. Hay que seguir creciendo y seguir mejorando.

En 16 partido del Sudamericano y Mundial, perdió solo una vez el equipo. Hay una solidez espiritual y grupal, y una gran fortaleza defensiva. A partir de eso, los jugadores podían llevar adelante su juego.

Los penales los entrenamos en el sentido de visualizar por lo menos quiénes patean bien, pero después es una situación única. No creo que sea una lotería. El momento es irreproducible. El fútbol está lleno de duelos a lo largo del partido.

Creo que Venezuela se ha preparado muy bien: su entrenador confía en su selección y conoce cuáles son las cosas que tiene que mejorar a nivel profesional el futbolista venezolano, y puede llevarlas adelante. Venezuela hoy está bien y va a consolidar muchas cosas. No me sorprendió que haya llegado hasta donde llegó, aunque no creía que tanto.

En el partido con Venezuela quedaron ciertas cosas pendientes. Y ya el día del partido hubo algún problemita. Pero es parte del crecimiento, todavía están en una etapa formativa. Hay que seguir creciendo. Nada justifica lo que pasó, no debe repetirse.

¿A quién no le gustaría [dirigir la selección mayor]? El vínculo contractual se terminó, pero el vínculo es permanente. A mí me gustaría seguir trabajando. Yo no soy el que pone las condiciones. Con el Maestro nos vamos a ver la semana que viene, hay una amistad.

Amaral tiene una relación contractual con Nacional que lo vincula al club, imagino que habrá condiciones para su salida. Él tiene que encontrar un club donde jugar al fútbol, ya. El ritmo, que es lo que él necesita, lo adquiere jugando y ganándose un lugar. Le tengo un afecto muy grande y le deseo lo mejor.