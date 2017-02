Fenapes denuncia problemas edilicios a días de empezar las clases: “Hay una realidad que rompe los ojos”

En este sentido, dialogamos con el secretario general de Fenapes, José Olivera, a propósito de las denuncias por problemas edilicios en varios centros de estudios y también de falta de cupos.

Hay entre 12 y 15 liceos que están con problemas serios y que creemos que la administración no va a poder llegar con una solución.

Hay una realidad que rompe los ojos. Hay un dato objetivable que es el mal estado de los centros educativos a lo largo y ancho del país. No se asume la responsabilidad política que tiene que tener la administración con respecto a mejorar las condiciones.

No hay una política de mantenimiento por lo menos desde los 90. Las administraciones han optado por construir nuevos liceos, que son necesarios, pero no hay una planificación sobre qué hacer con el mantenimiento de los centros del país.

Hay centros en los que en 40 o 50 años no se les ha invertido un peso, pero están en buenas condiciones. Otros, necesitan inversiones de forma urgente.

¿Dónde está la responsabilidad de la administración? Hay una realidad que hay que cambiar. Hagamos de cuenta de que el sindicato está equivocado, ¿pero qué pasa con el presidente en los Consejos de Ministros del interior? Hay una realidad país.

Hay una diferencia sustantiva entre lo que sostiene el presidente del Codicen y lo que dicen los documentos oficiales. Los dineros no están llegando a los estudiantes. La sociedad está haciendo un esfuerzo financiero, pero que se está malgastando.

Me asombra cómo el sistema político no ha investigado. Existen mecanismos de persecución cuando uno plantea estas cosas. Hay una impunidad bastante importante en cómo se maneja la administración en estos temas.

Hay un conjunto de centros educativos que si no se reparan rápidamente vamos a tener problemas cada vez que vengan fenómenos de esta naturaleza (meteorológicos).

Cada vez las decisiones se centran más en el Consejo Directivo Central de la ANEP. Hay 10.000 estudiantes que no tienen cupos. El 30 de diciembre dijimos que las cosas no estaban funcionando y hoy hay miles de estudiantes que no tienen cupos.

Hay liceos que carecen de la información de qué alumnos le pertenecen al centro. Hay pases solicitados en diciembre que aún no están resueltos.