FFSP sobre caso Saint Bois: “A los funcionarios se les informó que era la versión pediátrica. Fue un error prolongado en el tiempo”

El dirigente sindical consideró que pueden generarse confusiones cuando se receta una medicación por su nombre comercial.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado separó del cargo a la encargada de la farmacia del Hospital Saint Bois por el suministro inadecuado del medicamento Mulsiferol que derivó en la sobredosis de vitamina D en 233 niños. ASSE pretende ampliar la investigación administrativa en el centro de salud, lo que podría derivar en nuevas sanciones.

Hablamos sobre este tema con Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública.

Estuvimos reunidos con los compañeros del Saint Bois para ver cómo veían el tema: veremos la sanción cuando veamos la resolución. Sabemos que ella fue separada del cargo. Estamos exigiendo que al ser suspendida la química del cargo se designe otra rápidamente para que los usuarios y funcionarios tengan un respaldo técnico de lo que se expide.

Este fue un error prolongado en el tiempo. Hay que ver los controles y ver qué fue lo que falló para que no se repita en ninguna otra farmacia.

En primera instancia, el error estaría en la compra de la medicación: se les explicó a los auxiliares que había cambiado el laboratorio, pero que era la misma droga. Tiene que haber un doble control: el que alcanza y el que entrega. Hay que ver cómo estamos de personas en cada farmacia.

El problema cuando se receta la medicación muchas veces es que se receta por nombre comercial y, como en este caso, al no verse puede generarse confusiones: el médico tiene que recetar la droga y no un nombre comercial para que no se generen confusiones. Tiene que haber una revisión total del sistema para que cambien algunos hábitos.

A ellos se les informó que era la versión pediátrica. Estos errores pueden darse por unos días, cuando hay un cambio de medicación, pero no prolongados en el tiempo. El error nace cuando se compra y cuando se explica que era la misma droga.