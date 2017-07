Futuro y presente político de Raúl Sendic: ¿está fuera de la carrera para 2019? ¿Cómo afecta su situación a Vázquez y al FA?

Bottinelli y Doyenart coinciden en que el tema de la licenciatura expuso al vicepresidente al “ridículo público”.

Primero fueron los cuestionamientos a la gestión de Ancap, después la polémica por el título en Cuba y hace pocas semanas se conocieron los gastos con la tarjeta corporativa.

Además, la semana pasada se publicó el libro “Sendic, la carrera del hijo pródigo”, con nuevas revelaciones sobre la figura del vicepresidente, quién decidió contratacar y cambió su estrategia de silencio. Por primera vez en mucho tiempo dio dos notas.

¿Cuál es el futuro político de Raúl Sendic y cómo puede afectar al Frente Amplio? Abordamos este tema junto a Eduardo Bottinelli (director de Factum) y Juan Carlos Doyenart (director de Interconsult).

Juan Carlos Doyenart

Siempre es bueno hablar, el problema es que salió tarde y mal. Debió haber salido desde que salió la información de la licenciatura y decir que era un error, que pedía disculpas y se terminaba el tema. Y los uruguayos lo perdonaban.

Fue un desastre atrás de otro. El de la licenciatura es un tema menor, el problema es que en la embestidura de vicepresidente… uno de los máximos referentes del país aparece mintiendo y diciendo que es víctima de un complot internacional para derribar a los grandes líderes latinoamericanos.

Eduardo Bottinelli

Sendic era la figura que más se había despegado antes de que Daniel Martínez irrumpiera: era el primero de la línea de sucesión en la renovación y fue el elegido por Vázquez. Sendic era por lo menos uno de los que iba a competir con fuerza dentro de la interna del Frente Amplio.

En términos de imagen, Sendic cayó: en la última medición, de hace un año, él estaba en el último lugar. Lo que hay que ver es si este proceso de acumulación de golpes no genera una victimización de Sendic y genera un efecto contrario, al menos en una parte pequeña.

Juan Carlos Doyenart

Ha habido ataques durísimo en la historia política del país. Lo que no había era el poder que tienen hoy los medios de comunicación, las redes sociales, la tecnología para poder detectar determinadas cosas en forma muy rápida, como para saber que en Cuba no había título ninguno.

Es mucho peor lo del título que lo de Ancap, para Sendic. Porque Ancap fue una mala gestión, que es grave, porque cuesta plata, pero lo del título lo hizo caer en el ridículo público, que es mucho peor para su futuro político.

Eduardo Bottinelli

Hay tres patas en esto. La parte jurídica, ética y de gestión. Están planteadas las tres cuestiones en el caso Sendic.

Juan Carlos Doyenart

Tiene consecuencias para las próximas elecciones para el Frente Amplio. Cabe plantearse la posibilidad de renuncia. A Tabaré lo perjudica que su vicepresidente renuncia, por lo que el Frente Amplio no va a dejar que Sendic renuncie.

Lo que más le sirviera la boca en este tema es callarse.

Eduardo Bottinelli

Si él encuentra que en el libro hay elementos difamatorios, de injuria, que van contra su honor, puede llevarlo a la Justicia: si le sale bien, puede servirle como un elemento para poder defenderle. Y si le sale mal, termina de hundirse. Tiene que estar seguro de que tiene las pruebas suficientes para refutar lo que dice el libro.

Juan Carlos Doyenart

Vázquez sigue demostrando que tiene una gran habilidad. Él logra quedar afuera de muchos enchastres. Él hoy tiene más porcentaje de aprobación de lo que tiene el Frente Amplio.

Creo que esto a Vázquez no lo está perjudicando. Y además él tiene un futuro político que no tiene futuro. Él trata de irse del Gobierno tranquilo, creo que está enfocado en la nueva plata de UPM. Él no quiere más lío.

Eduardo Bottinelli

La atención está desviada hacia temas que algunos son importantes, pero otros son mínimos, por lo que hay una agenda importante sobre la que no se discute.