Gabriel Pereyra sobre la denuncia de Susana Muñiz: “No la entiendo. Quizás responda a que hay mucha tensión en el oficialismo”

El periodista Gabriel Pereyra fue denunciado penalmente por la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, a raíz de la columna que escribió en El Observador en la que hace referencia a irregularidades investigadas en distintas dependencias de los servicios de salud del Estado.

Los que salvaron a los niños fueron los médicos, en todo caso. La denuncia es increíble. Como en el título dice “tus hospitales”, yo le estoy atribuyendo una propiedad que no tiene, que los hospitales son suyos. Pero seguramente estuvo mal asesorada. Ella dice que el delito es difamación e injurias.

Yo no hablé de nadie, no acusé a nadie de nada. Entiendo la sensibilidad de los colegas que piensan que está en riesgo la libertad de expresión, pero creo que lo estaría si la Justicia da cuenta de esto. Hay otras cosas más complicadas acá. Yo he estado en varios juicios que me han hecho. Ver todo el aparataje judicial dedicado a una cosa de estas con todos los delitos que hay… no sé, no lo entiendo.

Quizás esto responda a que hay mucha tensión en el oficialismo en este momento, que están hackeados con muchas cosas. Creo después de Ancap, el otro tema grande que se viene es este: el tema ASSE es tremendo.

Hay médicos que fueron directores de hospitales que se enriquecieron vendiéndole servicios a ASSE. No hay ni una palabra de autocrítica, eso es lo que me pone mal de ella. ¿Este es el Uruguay nuevo que esperábamos tener? El Ministerio de Salud Pública y ASSE son los organismos que tienen más cargos públicos y de confianza.

Los de Caras y Caretas son unos bandidos que están con libertad condicional. Acá estamos hablando de una funcionaria pública. ¿No han visto columnas mías donde le pego a gente de otros partidos? Solo hay que buscarlas.

Puede pasar que el juez, ahorrándonos a todos teniendo que ir a los juzgados, archive y no encuentre motivos. Hasta que el propio fiscal no encuentre motivos. Si no hay nada que tratar, que Muñiz pague ella los gastos y el tiempo.