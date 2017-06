Gandini sobre la entrevista de Sendic: “Me acordé del rey Juan Carlos y el ‘¿por qué no te callas?'”

El ministro de Economía, Danilo Astori, presentó en comisión de la Cámara de Diputados el proyecto de Rendición de Cuentas, que incluye algunos nuevos impuestos como por ejemplo a las importaciones, a los juegos de azar y también a plataformas digitales como Netflix o Spotify.

Hablamos sobre este tema con el diputado nacionalista Jorge Gandini:

El Gobierno rasca la lata metiendo más impuestos en cosas muy marginales: ya no hay de dónde sacar. Tienen que obtener dinero, pero ya no hay de dónde.

Astori tiene conmigo un problema desde la interpelación de 2007 por el caso Bengoa: él no me saluda. Y yo le sigo pidiendo que pida perdón: porque él dijo que si se comprobaba que Bengoa era culpable, él lo iba a reconocer.

El gasto público fijo cada vez crece menos y no crece la economía. Hay que abrirlo el presupuesto. El gasto social creció mucho y está muy bien, pero tiene que ser sustentable. ¿Se jubiló más gente de lo que tenían previsto?: no es verdad, sí lo sabían.

Por un lado, la tasa consular, el impuesto al juego, que es en realidad un impuesto a los jugadores, y luego un impuesto que no se dijo que es una nueva modalidad para incluir plataformas informáticas y aplicaciones, que incluye servicios como Netflix o Uber.

Astori maneja los términos para seguir generando una situación engañosa. Si queremos subirle unos pesos a la educación, el ministro nos dice que no están financiados. Pero no se puede hablar de financiar con deuda: financiar tiene que ver con recursos genuinos. Lo cierto es que nos trae un presupuesto para el año que viene que tiene financiado con recursos genuinos, pero nos dice que le va a faltar 3,3 % del PBI. ¿Con qué se pagan? Se pagan con deuda: así lo dice el informe y el propio ministro.

La entrevista de Raúl Sendic

Me acordé del rey Juan Carlos: “¿Por qué no te callas?”. Si va a responder, tiene que responder bien: no puede volver a decir que se equivocó en poner lo del licenciado adelante. Otra vez se enfrentó a sus propias carencias. Creo que es un tema laudado para la gente.

El que le autoriza los viáticos a Heber es Sendic. Si queremos aislarnos del mundo, y no viajar más, podemos hacerlo. Pero no se le puede decir a Heber que gastó indebidamente.