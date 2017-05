Goñi: “Seguramente en estas denuncias se explique por qué Mujica sigue apoyando al Gobierno represor de Maduro”

Los diputados blancos Rodrigo Goñi y Jaime Trobo, junto al exdiputado frenteamplista Gonzalo Mujica, presentaron ayer una denuncia penal ante la Justicia de Crimen Organizado por los negocios que se realizaron con Venezuela durante el gobierno de José Mujica y por el manejo del Fondes.

Hablamos con el nacionalista Rodrigo Goñi.

Es el último paso de un largo trajinar reclamando que se investiguen hechos muy, muy graves. En julio de 2015 denunciamos lo que estaba ocurriendo con el Fondes y lo que llamamos negocios oscuros con Venezuela. El Frente Amplio rechazó hacer una investigación parlamentaria sobre los negocios del Fondes.

Tanto en el tema del Fondes como en los negocios que hizo el Gobierno con Venezuela hay irregularidades, que involucran millones y manejo de fondos para favorecer a particulares, vinculados a jerarcas muy importantes del anterior Gobierno como el propio presidente José Mujica. No nos quedaba otro camino que ir a la Justicia Penal. Presentamos una denuncia muy grave, por los montos que involucra y las conductas ilícitas.

Yo en junio pedí la investigadora por el Fondes. Después, Trobo pidió la investigadora por el tema Venezuela. Y el diputado Mujica luego se convenció de que estos temas eran graves: él hizo denuncias por ambos temas. Los tres llegamos a la convicción de que era conveniente juntar las pruebas y favorecer la actuación de la Justicia. Sería irracional que nos hubiéramos presentado cada uno por separado.

El propio expresidente Mujica sigue apoyando al Gobierno de Maduro. Seguramente en estas denuncias se pueda encontrar la explicación de por qué se sigue apoyando a un Gobierno represor. Hay mucho dinero implicado. Hay muchos uruguayos que están siendo cómplices de los crímenes que están sucediendo en Venezuela.

Es hora de que se sepa gran parte de la verdad, que a veces demora en saberse. Hay una cantidad de cosas que el Gobierno de Mujica hizo bien, pero hay muchas que se hicieron muy mal y se taparon: están apareciendo temas muy graves. No he visto a Mujica aclarar nada. La sociedad uruguaya necesita explicaciones. ¿Por qué el Frente Amplio no abrió la investigadora? Hay cola de paja, se han querido ocultar cosas.

Mujica con estas actitudes se está desprestigiando solo. El excanciller Almagro tuvo participación en estos acuerdos. Fueron muchos millones, privilegios excesivos, muchas acciones arbitrarias.