Guerras narco en Uruguay: “Se está consolidando algo que era poco común en el país”

La terrible muerte de tres jóvenes en el barrio Casavalle (recordemos que aparecieron calcinados en un auto) volvió a poner en el centro de la agenda policial la lucha por el territorio de grupos narcos.

¿Por qué los criminales buscan este tipo de métodos para asesinar a sus competidores? ¿Es un mensaje para sus rivales y las autoridades? Hablamos sobre este tema junto a Robert Parrado, psicólogo social y experto en seguridad.

De alguna manera se está consolidando esto que era poco común en Uruguay. Ahora empiezan a aparecer los daños colaterales de la inseguridad y de las luchas por territorios.

Este tema debe ser abordado integralmente. Hay niños que dicen que desde ya quieren ser narcotraficantes. Este es un camino ya sin retorno para Uruguay. Creo que hay que retomar el control, que tiene costos políticos, en la Policía y repercusiones en civiles, en función de tomar una zona.

Uno no conoce todo sobre nuestros hijos adolescentes. Creo que hay que trabajar en ese tema. Y desde las autoridades hay que hacer operativos distintos.

Pero todo lo social no puede dejarse de lado. Hay personas que no mandan un mensaje, sino que simplemente cumple por su trabajo. No podemos confundir un sicario con un ajuste de cuentas: es un profesional.

No hay una receta, pero tiene que haber un compromiso del ministerio, de la Justicia, del respaldo político y no jugar con intereses, por ejemplo del punto de vista electoral. Hay que tomar medidas con un Estado que acompañe en general, desde los ciudadanos hasta todo el Gobierno.