Inseguridad en San José: “Está invadiendo el miedo, sobre todo en la población rural”

En las últimas semanas varios casos policiales han causado alarma en San José, donde incluso la Asociación Rural reclamó el patrullaje del Ejército en el campo. ¿Qué está pasando en ese departamento con la seguridad?

César Zunino, presidente de la Asociación Rural de San José

Es cierto el lazo que tiene la Asociación Rural de San José con la Policía. Pero queremos más prevención, no tener que llamarlos porque ocurrió un delito. Se necesita más presencia. El actuar de la Policía hoy es bueno, pero no alcanza. Se precisa algo más para prevenir, porque los delitos siguen aumentando.

En el departamento tenemos nuestros propios ladrones, pero también estamos a muy poco de Montevideo. En San José no tenemos policías: llamás de noche a cualquier seccional y hay un policía o dos. Precisamos soluciones, controles.

Hace un año, otro productor aparece muerto de la misma forma, para robarle. Encontraron al culpable porque cometió un error en el siguiente caso que intentó robar. El ladrón, el asesino es conocido: mata a una viejita que no opone resistencia porque lo conoce.

Jesús Ferreira, periodista de San José

En las comisarías hay un móvil por comisaría y los funcionarios no son muchos: no pueden dar respuesta a todo. La Policía trabaja y da todo lo que puede, y la respuesta es rápida, pero no está alcanzando la cantidad de policías que hay.

Si el Ministerio del Interior no puede darle toda la seguridad a la población rural, habrá que sacar al Ejército a patrullar o algo, que actúen las dos partes para que haya más presencia en los caminos.

Hace 15 años atrás, cuando tuvimos el problema de la aftosa en el país, el Ejército estaba en la caminaría rural: en ese tiempo, no se produjeron abigeatos ni nada. Más presencia y patrullaje en las zonas rurales va a significar menos delitos.